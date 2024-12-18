Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

18 декабря, 09:15

«Бавария» впервые при Компани уступила в бундеслиге и ждет в гости «Лейпциг». Главная интрига — сыграет ли Кейн

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Getty Images
Лерой Сане в матче «Майнц» — «Бавария».
Фото Getty Images
Марко Розе, Лоис Опенда и Амаду Айдара («Лейпциг»).
Фото Getty Images
1/3
Telegram Дзен
Форвард уже приступил к тренировкам в общей группе.

20 декабря «Бавария» и «Лейпциг» откроют программу 15-го тура бундеслиги. Поединок пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.25 мск проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
20 дек, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали мюнхенцев безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Венсана Компани можно за 1.30, это приблизительно 71% вероятности результата. Выигрыш «Лейпцига» оценили в 8.00 (12%), ничью — в 5.80 (17%).

Если верите, что «красные быки» наберут очки на «Альянц Арене», возьмите опцию Х2 за 3.36.

Тотал больше трех голов идет за 1.49, ТМ 3.5 — за 2.47. На «обе забьют» дали коэффициент 1.63, обратный рынок доступен за 2.18.

Три наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «Баварии»:

  • 2:0 — за 7.80;

  • 2:1 — за 8.00;

  • 3:0 — за 8.60;

  • 3:1 — за 8.80.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча бундеслиги 20 декабря 2024 года

Мюнхенцы впервые при Венсане Компани проиграли в чемпионате Германии — «Майнцу» (1:2). Ли Чжэ Сон прибил «Баварию» дублем уже к 60-й минуте — размочить счет удалось всего за три минуты до финального свистка благодаря голу Лероя Сане.

«Мева Арена» стала для красных неприступной крепостью в буквальном смысле слова — в пяти последних сезонах мюнхенцы добились здесь лишь одной победы при четырех поражениях. За это время ни один клуб не обыгрывал «Баварию» на своем поле чаще «Майнца».

Лерой Сане в матче «Майнц» — «Бавария».
Фото Getty Images

Одна из причин фиаско — большое количество травмированных лидеров. Без Мануэля Нойера, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвиса сильно ослабла оборона, без Сержа Гнабри, Кингсли Комана и особенно Харри Кейна — атака. Главный позитив для Компани накануне встречи с «Лейпцигом» — вероятное возвращение англичанина в заключительной игре «Баварии» перед зимней паузой. В понедельник форвард провел часть тренировки в общей группе.

«Лейпциг» полностью провалил ноябрь — пять поражений с общим счетом 6:15 разбавила нулевая ничья с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Зато в декабре «красные быки» дважды победили «Айнтрахт»: сначала в Кубке Германии (3:0), затем в бундеслиге (2:1). Плюс обыграли одного из аутсайдеров чемпионата — «Хольштайн Киль» (2:0). Единственная осечка случилась в матче с «Астон Виллой» (2:3) и обернулась досрочным вылетом из ЛЧ: команда Марко Розе потерял шансы на стыки за два тура до конца общего этапа.

Марко Розе, Лоис Опенда и Амаду Айдара («Лейпциг»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Лейпциг»

В лазарете мюнхенцев находятся Хироки Ито, Йосип Станишич, Жоау Пальинья, Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Кингсли Коман и Саша Боэ. У «красных быков» тоже хватает потерь — повреждения залечивают Хави Симонс, Эльиф Эльмас, Юссуф Поульсен, Ассан Уэдраого и Кастелло Люкеба.

«Бавария» — «Лейпциг»: статистика личных встреч

Команды провели между собой 20 матчей — мюнхенцы выиграли 10 раз и уступили трижды. Еще в семи поединках соперники разошлись миром.

В прошлом сезоне «Лейпциг» разгромил «Баварию» в финале Суперкубка Германии (3:0), но ни разу не победил в бундеслиге: ничья на «Ред Булл Арене» (2:2) и поражение на «Альянц Арене» (1:2).

Ламин Ямаль (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» снова оступилась в ла лиге и потеряла Ямаля. «Атлетико» на фоне каталонцев — образец стабильности

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

Мюнхенцы — с отрывом самая результативная команда бундеслиги: за 14 туров оформили 42 гола. А в ближайшем туре атаку лидера чемпионата почти наверняка усилит Харри Кейн. У «красных быков» большие проблемы с обороной: в четырех прошлых матчах из девяти пропустили трижды или больше.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет больше 2.5 мяча за 1.87.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Бундеслига
Читайте также
Российскому вратарю может понадобиться операция на почке после неудачного столкновения
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Теннисиста Якуба Меньшика проверили на допинг прямо во время матча
Врач предупредила о рисках урчания в животе
С обманутой мошенниками пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Сегодня
Вчера
Неделя