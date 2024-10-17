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Травма Кейна оказалась несерьезной, но выбыл Мусиала. Правда, «Бавария» все равно фаворит против «Штутгарта»

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» 19 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Харри Кейн, («Бавария»).
Фото Getty Images
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«Швабы» страдают от травм.

Лидер бундеслиги «Бавария» в седьмом туре встретится с серебряным призером прошлого розыгрыша «Штутгартом». Игра пройдет 19 октября на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2».

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
19 окт, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Штутгарт

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» 19 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на «Баварию» можно с коэффициентом 1.34, вероятность этого исхода — примерно 71%. Выигрыш команды Себастьяна Хенесса доступен с котировкой 6.80 (13%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.60 (16%).

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Вероятность того, что «Штутгарт» не уступит в предстоящей встрече, оценена в 3.07.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство коллектива Венсана Компани:

• 2:1 — за 8.00;

• 2:0 — за 8.80;

• 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.81, ТМ 3.5 — за 1.99.

Рынок «обе забьют» дан за 1.53, обратный вариант предложен за 2.40.

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«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз и анализ матча бундеслиги 19 октября 2024 года

Мюнхенцы идут первыми в бундеслиге, но «Лейпциг» опережают только по дополнительным показателям и даже от шестого места оторвались лишь на три очка. В последних двух турах «Бавария» не смогла победить — сыграла вничью с «Байером» (1:1) и «Айнтрахтом» (3:3). А с учетом всех турниров безвыигрышная серия составляет уже три поединка — между играми чемпионата уступила «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов. При этом до этих трех встреч команда выдала шесть побед подряд во всех турнирах с внушительным общим счетом 29:5.

«Бавария» очень много забивает: в среднем за игру заколачивает 3,67 гола за 90 минут — в первом туре ЛЧ против загребского «Динамо» она даже стала первой командой в истории турнира, забившей девять мячей за одну игру (9:2). Очень мощно выглядит Гарри Кейн — у него 10 голов в девяти встречах. Правда, в последнем туре бундеслиги он получил небольшое повреждение и даже пропустил матч сборной Англии против Греции (1:2) в Лиге наций. Однако 13 октября провел 69 минут против Финляндии (3:1).

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«Штутгарт» начал этот сезон гораздо слабее прошлого. Команда Хенесса находится на восьмой строчке, набрав девять очков в шести матчах. В прошедшей кампании после такого же количества игр она завоевала 15 баллов. Сейчас «швабы» сочетают выступление во внутренних турнирах с Лигой чемпионов, а летом потеряли несколько важных игроков — возможно, в этом причина регресса. К «Баварии» они подобрались на серии из трех матчей без побед, в каждом из которых закончили вничью.

При этом «швабы» немало забивают: в среднем за игру во всех турнирах заколачивают 2,4 гола за 90 минут. Особенно выделяется 28-летний форвард Дениз Ундав — у него четыре гола в бундеслиге и еще один в ЛЧ. А во время международной паузы он результативно выступил за сборную Германии — сделал 1+1 против Нидерландов и огорчил дублем Боснию и Герцеговину. Те же шесть голов за клуб во всех соревнованиях оформил пришедший летом Эрмедин Демирович — за него «Аугсбургу» прилетел 21 миллион евро.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Штутгарт»

У обеих команд хватает проблем с составом. У «Баварии» травмированы Дайот Упамекано, Саша Боэ, Хироки Ито, Тарек Бухманн, Йосип Станишич и Джамал Мусиала.

У «Штутгарта» из-за повреждений игру пропустят Дан-Аксель Загаду, Амин Аль-Дахил, Леонидас Стергиу, Николас Нарти, Крис Фюрих, Джастин Диль и Лука Раймунд.

«Бавария» — «Штутгарт»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Всего они встречались 160 раз — в 93 играх победа досталась «Баварии».

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Штутгарт»

Мюнхенцы выглядят фаворитами: у гостей немало травм среди игроков обоймы, а также в целом слабые результаты — одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах и стабильные потери очков с менее мощными соперниками. «Бавария», несмотря на серию из трех игр без побед, выглядит стабильнее: в шести турах бундеслиги не потерпела ни одного поражения и добыла четыре победы. При этом команды немало забивают: хозяева заколачивают в среднем 3,67 гола за игру, «швабы» — 2,4.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 гола за 2.26.

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