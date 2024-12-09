У «Байера» одна из лучших атак турнира.

10 декабря леверкузенский «Байер» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов сразится с миланским «Интером». Встреча чемпионов Германии и Италии состоится на «Бай-Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — словенец Славко Винчич.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Интер» 10 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают фаворитом матча «Байер». На победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 2.17, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.55 (23%), успех «Интера» — за чуть меньшие 3.20 (31%).

Если миланцы не уступят (Х2), сыграет пари за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.05. Обмен голами оценен в 1.68, вариант «обе забьют — нет» — в 2.18.

«Интер» — единственная команда в ЛЧ, ни разу не пропустившая в пяти матчах. На то, что и «Байер» не поразит ворота миланцев, коэффициент — 4.60.

Наиболее вероятный точный счет, — ничья 1:1 за 7.50.

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«Байер» — «Интер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 10 декабря 2024 года

В предстоящем шестом туре общего этапа Лиги чемпионов достаточно горячих вывесок: «Аталанта» — «Реал», «Боруссия» — «Барселона», «Ювентус» — «Ман Сити». Встреча «Байера» и «Интера» им на первый взгляд уступает. В то же время это будет игра команд, входящих в топ таблицы — посмотреть точно будет на что.

Чемпионы Италии занимают второе место в таблице и являются одной из трех команд наряду с «Ливерпулем» и «Аталантой», ни разу не уступившей в пяти матчах. Нерадзурри потеряли очки только в первом туре, хотя один балл на «Этихаде» в битве с «Сити» (0:0) вряд ли можно воспринимать как нечто негативное. Тем более после этого миланцы разгромили «Црвену Звезду» (4:0), а также минимально обыграли «Янг Бойз», «Арсенал» и «Лейпциг». С 13 очками они отстают только от «Ливерпуля», а еще остаются единственными, кто до сих пор не пропустил ни одного мяча.

Если рассматривать результаты «Интера» глобальнее, то он не проигрывает уже на протяжении 13 матчей во всех турнирах: добыл 11 побед при двух ничьих. В последние выходные команда Симоне Индзаги без особых проблем разобралась с «Пармой» (3:1) и набрала 31-е очко в серии А, сравнявшись по потерянным с лидером таблицы — «Аталантой». Как и прежде, в атаке черно-синих тянет сладкая парочка форвардов, но на этот раз Тюрам играет результативнее: на его счету 11+6 во всех турнирах, у Лаутаро — 6+4.

«Байер» после гениального прошлого сезона предсказуемо сдал. Как минимум в чемпионате. Там леверкузенцы занимают третью строчку в семи очках от лидирующей «Баварии». В 13 турах у команды Алонсо всего одно поражение, но катастрофически много ничьих — аж пять штук. Магия голов на последних минутах куда-то испарилась, а еще появились проблемы в обороне: за весь прошлый сезон «Байер» пропустил 24 мяча, а в этом — уже 20.

В ЛЧ все, конечно, не так плохо: чемпионы Германии разгромили «Фейеноорд» (4:0) и «Зальцбург» (5:0), а также оказались сильнее другого миланского суперклуба — «Милана» (1:0). Неприятная ничья случилась в игре с «Брестом» (1:1), а «Ливерпулю» «Байер» без шансов уступил 0:4. Промежуточный результат команды — 10 баллов и шестое место, что дает «Байеру» право уже сейчас мечтать о плей-офф. Тем более клуб находится на позитиве после победы над «Баварией» в Кубке Германии, где он также защищает титул.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Байер» — «Интер»

У «Байера» есть неприятные потери: в ближайшем матче точно не сыграют полузащитники Хофманн и Адли, а также нападающие Бонифаце и Шик. Чех забил шесть мячей в четырех матчах, но травмировался в Кубке против «Баварии».

У «Интера» не выйдет на поле защитник сборной Франции Павар. Под вопросом участие Ачерби и Ди Дженнаро.

«Байер» — «Интер»: статистика личных встреч

Команды встречались трижды: в сезоне-2002/03 «Интер» выиграл оба матча (3:2 и 2:0) и оставил «Байер» на последнем месте в группе с нулем очков. В 2020-м поражение от нерадзурри привело к вылету леверкузенцев из Лиги Европы на стадии 1/4 финала (1:2).

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Интер»

Обе команды сейчас на ходу: «Байер» выиграл пять последних матчей, а «Интер» не проигрывает на протяжении 13 встреч, 11 из которых оставил за собой. Думаю, миланцам по силам сдержать соперника даже на его поле, учитывая потери леверкузенцами ключевых игроков.

В то же время матч вряд ли получится безголевым: команда Индзаги забила в 14 поединках кряду, а коллектив Алонсо в среднем отличается два и более раза что в ЛЧ, что в бундеслиге. И даже идеальная оборона гостей вряд ли выстоит перед грозными немцами.

Рекомендуемая ставка: «Интер» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.12.

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