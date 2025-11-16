Белоруссия еще не побеждала в квалификации ЧМ-2026, но подарила сенсацию против Дании. Теперь попробует удивить Грецию

Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 Белоруссия — Греция 18 ноября 2025 года

«Эллины» провалили отборочный турнир к чемпионату мира.

18 ноября в Венгрии пройдет матч квалификации ЧМ-2026 между Белоруссией и Грецией. Сборные сыграют на «ZTE Арене» в Залаэгерсеге. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

18 ноября, 22:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Белоруссия — Греция 18 ноября 2025 года

Аналитики не верят в белорусов: поставить на их победу можно за 10.50, это примерно 9% вероятности. Выигрыш Греции оценили в 1.30 (73%). На ничью предложили котировку 5.40 (18%).

Верите, что команда Карлоса Алоса наберет очки? Опция 1Х доступна за 3.55.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок «обе забьют» дали за 2.10, обратный вариант — за 1.70.

Наиболее вероятным итогом встречи эксперты считают победу «Эллинов» со счетом 2:0 — это событие представили с коэффициентом 6.50.

Белоруссия — Греция: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 18 ноября 2025 года

«Белые крылья» и «Эллины» давно потеряли шансы на прямую путевку на чемпионат мира, но в предпоследнем туре максимально спутали карты соперникам: команда Карлоса Алоса отобрала очки у Дании (2:2), а греки обыграли Шотландию (3:2).

Скандинавская сборная лидирует в таблице, но британцы отстают лишь на один балл и в заключительной встрече группового этапа примут конкурента на «Хэмпден Парк» в Глазго. Других турнирных интриг в квартете С нет: белорусы не поднимутся с последнего места даже в случае победы над Грецией.

На стадионе «Паркен» в Копенгагене «Белые крылья» набрали первые очки в квалификации: до этого без шансов сгорели Греции (1:5), Дании (0:6) и дважды уступили Шотландии (0:2, 1:2). За последний год парни Алоса победили всего в одной из 11 официальных игр — в Лиге наций против Люксембурга (1:0).

Если учитывать товарняки, то безвыигрышная серия белорусов составляет шесть встреч — в июне потерпели крупное поражение от сборной России в матче открытия Национального стадиона в Минске (1:4). Хотя начали 2025-й с трех ярких успехов — разгромили Таджикистан (5:0), Азербайджан (2:0) и Казахстан (4:1).

Владислав Калинин (сборная Белоруссии). Фото Global Look Press

Греция провалила отбор ЧМ-2026: после шумной кампании в Лиге наций с победой над Англией на «Уэмбли» (2:1) и выходом в дивизион А команду Ивана Йовановича считали одним из фаворитов группы С.

«Эллины» начали квалификацию с разгрома Белоруссии (5:1), но между двумя поражениями от Дании (0:3, 1:3) проиграли еще и Шотландии (1:3) и лишились шансов даже на стыки.

Домашняя победа над британцами в предыдущем туре гарантировала грекам третье место в квартете, но это явно не тот результат, на который рассчитывали сине-белые.

Христос Цолис (сборная Греции). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Белоруссия — Греция

У белорусов под вопросом участие Валерия Громыко и Егора Пархоменко: оба получили повреждения в матче против Дании. У греков одна потеря — Анастасиос Бакасетас не сыграет из-за удаления во встрече с Шотландией.

Белоруссия — Греция: статистика личных встреч

В первом туре квалификации «Белые крылья» без шансов сгорели на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (1:5). Главными героями стали Вангелис Павлидис и Константинос Карецас: форвард «Бенфики» забил решающий мяч и сделал дубль из ассистов, полузащитник «Генка» оформил 1+1.

Голами в составе «Эллинов» также отметились Анастасиос Бакасетас и Христос Цолис, а Георгиос Ваяннидис — результативной передачей. У гостей Макс Эбонг срезал в свои ворота, а Герман Барковский реализовал пенальти.

Никита Корзун и Христос Цолис в матче Греция — Белоруссия. Фото Global Look Press

До отбора ЧМ-2026 история противостояния сборных насчитывала лишь два товарищеских матча. В феврале 2006 года греки выиграли с минимальным счетом (1:0) благодаря голу Георгиоса Самараса. А в ноябре 2016-го с тем же результатом победили белорусы — единственный мяч забил Сергей Политевич.

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Греция

«Эллины» пропустили в каждом из пяти матчей отборочного турнира — «Белые крылья» готовы продлить эту серию. Команда Алоса отличилась в трех играх квалификации из пяти, а в прошлом туре подарила сенсацию на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Теперь же белорусы попробуют эффектно хлопнуть дверью, а отсутствие груза ответственности в виде турнирных задач — лучший спонсор результативной перестрелки.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.35.