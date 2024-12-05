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Сегодня, 16:15
7 декабря «Барселона» навестит «Бетис» в 16-м туре чемпионата Испании. Игра состоится на «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 18.10 мск.
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение сине-гранатовым: поставить на «Барсу» можно с коэффициентом 1.60, что составляет примерно 58% вероятности. Победу команды Мануэля Пеллегрини оценили в 5.00 (20%). Ничью — в 4.50 (22%).
«Бетис» не проиграл в пяти домашних матчах подряд. Считаете, что серия севильцев продолжится? Опция 1Х доступна за 2.35.
Тотал больше трех мячей идет за 1.77, ТМ 3 — за 2.05. Рынок «обе забьют» предложили за 1.62, обратный вариант дали с котировкой 2.30.
Три наиболее ожидаемых результата встречи, по мнению экспертов, указывают на победу каталонцев или ничью:
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Зелено-белые встретили ноябрьскую паузу на сборные в компании с серией из семи матчей без поражений — четыре победы и три ничьих. Но после международного перерыва забуксовали: в примере уступили «Валенсии» (2:4) и «Реал Сосьедад» (0:2), а в Лиге конференций — «Млада Болеслав» (1:2).
Неудачный отрезок севильцы прервали во встрече второго раунда Кубка Испании — обыграли «Сант-Андреу» (3:1). При этом у «Бетиса» возникли проблемы даже против команды из четвертого дивизиона: ушли на перерыв при равном счете и не могли выйти вперед вплоть до 79-й минуты — именно тогда Марк Бартра добил мяч в ворота после нереализованного Виктором Роке пенальти. А гол, который снял все вопросы о победителе, Абде Эззальзули закатил на шестой компенсированной минуте.
«Барселона» почти месяц мучилась без Ламина Ямаля — вингер получил травму голеностопа в матче с «Црвеной Звездой» (5:2) и не вышел в основе в четырех матчах подряд. На этом промежутке каталонцы победили только «Брест» (3:0) и трижды потеряли очки в ла лиге: между поражениями от «Реал Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» затесалась ничья с «Сельтой» (2:2).
В середине недели блауграна разобралась с «Мальоркой» в вынесенной игре 19-го тура — команды сыграли на месяц раньше из-за участия в Суперкубке Испании. Ямаль наконец-то провел на поле все 90 минут и помог «Барсе» выиграть с разгромным счетом (5:1) — заработал пенальти и отметился ассистом. На послематчевой пресс-конференции Ханси Флик не сдерживал эмоций.
«Я счастлив. Дерьмовый ноябрь закончился, начался декабрь. Я очень рад, в первом тайме у нас было много моментов. Но мы не забивали. Сегодня Ламин был очень важен, он всегда приносит пользу команде. Я думаю, что он мог забить один или два гола сегодня, он сыграл очень хорошо, но не только он», — сказал главный тренер каталонцев.
У севильцев три потери — на больничном находятся Вильям Карвалью, Иско и Марк Рока. Лазарет сине-гранатовых тоже не пустует: из-за различных повреждений недоступны Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо и Ансу Фати.
В прошлом сезоне соперники устроили на «Бенито Вильямарин» яркую перестрелку и забили шесть мячей на двоих. Иско сделал дубль, Ферран Торрес — хет-трик, а Жоау Феликс отметился голом, который принес «Барсе» три очка (4:2). В первом круге каталонцы разгромили зелено-белых на «Олимпик Льюис Компанис» (5:0).
Суммарно история противостояния соперников в ла лиге насчитывает 116 матчей. У блауграны гигантское преимущество по числу побед — 73 против 22. Еще 21 игра завершилась вничью.
Встреча обещает стать богатой на голы: в основу сине-гранатовых вернулся Ламин Ямаль, в отличной форме пребывает Рафинья, да и в пяти предыдущих визитах на «Бенито Вильямарин» из семи каталонцы оформили от трех голов и больше. Тем более севильцы за последние две недели обыграли только «Сант-Андреу» из четвертого дивизиона — три остальных матча закончились поражениями.
Рекомендуемая ставка: «Барса» забьет больше двух мячей за 1.90.
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