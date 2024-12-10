За последний месяц «Барса» победила лишь в двух матчах из шести. И едет к «Боруссии», которая еще ни разу не проиграла дома

На своем поле команда Нури Шахина добыла восемь побед и ничью.

11 декабря «Барселона» прилетит в Дортмунд, чтобы сыграть с «Боруссией» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» стартует в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» 11 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «Барсе». На выигрыш каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 44%. Победа черно-желтых доступна за 3.20 (31%), ничья — за 3.95 (25%).

В этом сезоне «Боруссия» ни разу не уступила на родном «Сигнал Идуна Парк». Считаете, что серия дортмундцев продолжится? Опция 1X ждет вас за 1.77.

Успех команды Нури Шахина с форой (0) дали с котировкой 2.40. Ф(0) для блауграны предложили за 1.58.

Тотал больше трех мячей оценили в 1.65, ТМ 3 — в 2.25. Рынок «обе забьют» идет за 1.45, обратный вариант — за 2.75.

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«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 11 декабря 2024 года

Первые игры после ноябрьской паузы на сборные принесли черно-желтым два разгрома — над «Фрайбургом» (4:0) в бундеслиге и загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов. После чего команда Нури Шахина прервала красивую серию «Баварии» из семи побед с сухим счетом — соперники разошлись миром на «Сигнал Идуна Парк» (1:1). Кстати, это первая домашняя ничья дортмундцев в нынешнем сезоне — до приезда мюнхенцев выиграли на родном стадионе восемь раз подряд. Шесть триумфов пришлись на чемпионат, два — на ЛЧ.

В субботу «Боруссия» потеряла очки в Менхенгладбахе (1:1) и сдвинулась с пятого места на шестое. Отставание от «Баварии» составляет 12 баллов, от «Айнтрахта» и «Байера» — шесть и пять соответственно.

ФК «Боруссия» Дортмунд. Фото Getty Images

В лигочемпионской кампании дела складываются куда позитивнее. Черно-желтые сделали отличный задел для выхода в 1/8 финала напрямую — замыкают топ-4 за три тура до финиша общего этапа. После домашнего матча с «Барселоной» дортмундцы навестят «Болонью», а затем примут на своем поле «Шахтер».

Каталонцы находятся на одну строчку выше «Боруссии»: у них тоже 12 очков, но чуть лучше разница мячей. За прошедший месяц это один из немногих поводов для позитива у фанатов блауграны, ведь команда Ханси Флика победила всего в двух матчах из шести — разгромила «Брест» (3:0) и «Мальорку» (5:1).

Изначально кризис «Барсы» связывали с травмой Ламина Ямаля — вингер пропустил игры с «Реал Сосьедад» (0:1), «Сельтой» (2:2), а во встрече с «Лас-Пальмасом» (1:2) вышел только во втором тайме. При этом в субботнем поединке с «Бетисом» Ямаль провел на поле все 90 минут: даже сделал ассист, но каталонцы все равно потеряли очки на «Бенито Вильямарин» (2:2). На послематчевой пресс-конференции Флик намекнул на общую усталость команды.

Ханси Флик и Рафинья («Барселона»). Фото Getty Images

«Мы можем играть лучше. Когда мы больше контролируем мяч, нам удается находить лучшие ситуации. Но сегодня игра была слишком медленной, и мы делали слишком много длинных передач. Это не наша сильная сторона, потому что это заставляет нас слишком много бегать», — сказал главный тренер блауграны.

В таблице ла лиги «Барса» по-прежнему первая, но комфортный отрыв от «Реала» растаял: теперь он составляет всего два очка. «Атлетико» тоже находится неподалеку — на расстоянии трех баллов. А ведь у обоих мадридских клубов есть по матчу в запасе.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

У черно-желтых на больничном находятся трое игроков — Карим Адейеми, Юлиан Брандт и Вальдемар Антон. У каталонцев из-за повреждений недоступны Марк Берналь, Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо и Ансу Фати.

«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: статистика личных встреч

Впервые команды сыграли друг с другом в Суперкубке УЕФА-1997 — тот финал в последний раз проводился по двухматчевой формуле. Сине-гранатовые победили на «Камп Ноу» (2:0), добыли ничью в Дортмунде (1:1) и завоевали трофей.

Следующая встреча случилась только в 2019 году на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда соперники снова разошлись миром на «Сигнал Идуна Парк» (0:0), а дома каталонцы уверенно выиграли (3:1).

Лионель Месси в матче «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»

Каталонцы и дортмундцы — самые результативные команды общего этапа ЛЧ. У блауграны 18 голов, у черно-желтых — 16. При этом «Барса» не блещет надежностью в обороне: в обоих выездных матчах нынешнего турнира пропустила по два мяча и не сохранила ворота сухими в пяти последних играх из шести. «Боруссия» полтора месяца назад выдала яркую перестрелку с кризисным «Реалом» и получила от мадридцев пять пробоин (2:5). Очный поединок таких соперников просто не может оказаться скучным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 3.5 за 2.25.

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