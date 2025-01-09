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Сегодня, 17:15

Кейн не забивал с ноября. Против «Боруссии» будет тяжело всей «Баварии»

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» 11 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Getty Images
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«Боруссия» — сложный соперник для мюнхенцев.

Лидер бундеслиги «Бавария» откроет 2025 год гостевым матчем против «Боруссии» Менхенгладбах. Игра пройдет 11 января на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 20:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» 11 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают гостей серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.42, вероятность этого исхода — примерно 68%. Выигрыш хозяев дан за 6.00 (15%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 5.20 (17%).

В прошлом сезоне «Бавария» дважды обыграла соперника в бундеслиге. Вероятность непоражения «Боруссии» в предстоящей встрече оценена в 2.79.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство команды из Мюнхена:

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.00;

• 3:1 — за 9.20.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Обмен результативными ударами идет за 1.51, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.

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«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 11 января 2025 года

«Бавария» лидирует в бундеслиге, хотя перед началом сезона в команду верили не сильно — все-таки в прошлой кампании она финишировала лишь третьей, а новый тренер 38-летний Венсан Компани перед Мюнхеном отправил в чемпионшип «Бернли» и никогда не работал в топ-клубе. Однако в первых 15 турах мюнхенцы оформили 11 побед и потерпели лишь одно поражение — от рвущегося в еврокубки «Майнца» (1:2). В Лиге чемпионов красные тоже выглядят неплохо — с 12 баллами занимают 10-е место в общем этапе и еще имеют шансы проникнуть в топ-8.

Команда Компани показывает мощную игру в атаке: в трех из четырех последних матчей во всех турнирах заколачивала минимум четыре гола, а в бундеслиге с отрывом лидирует по количеству голов — в среднем за 90 минут отличается 3,13 раза. Очередной топ-перформанс выдает Харри Кейн: у него 20+9 в 20 играх во всех турнирах и лидерство в гонке бомбардиров (14) чемпионата Германии. Правда, последние голы англичанин забил еще в ноябре — далее вмешалась травма и небольшая немецкая зимняя пауза.

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«Боруссия» вяло стартовала, но по ходу сезона улучшила результаты и приподнялась в турнирной таблице. Сейчас она находится на восьмой строчке и вполне может побороться за еврокубки: отставание от третьего места составляет три балла, от пятого — один. В последних девяти играх чемпионата команда Херардо Сеоане уступила лишь раз, хотя до этого потерпела четыре поражения в шести матчах бундеслиги.

«Прошлый сезон был испытанием. В команде были значительные изменения. Мы не играли так, как хотели. Летом мы работали вместе, чтобы решить эти проблемы. Мы проанализировали все области, начиная с принципов того, как мы хотим играть, и внесли некоторые коррективы. Кроме того, мы привлекли игроков, которые не только имеют спортивные качества, но и хорошие человеческие черты. Важным моментом является также опыт, полученный в прошлом сезоне. Все это помогло нам развиваться дальше», — считает тренер «Боруссии».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»

У хозяев травмирован фланговый нападающий Натан Нгуму.

У «Баварии» больше проблем с составом: повреждения у Хироки Ито, Саши Боэ, Жоау Палиньи и Джамала Мусиалы.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне мюнхенцы дважды обыграли соперника в чемпионате. Но «Боруссия» все равно неудобный противник для «Баварии»: в последних 10 очных играх во всех турнирах она шесть раз избежала поражений.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»

Команда из Менхенгладбаха умеет сдерживать мюнхенцев — не проиграла в шести из прошлых 10 матчей во всех турнирах. На домашнем стадионе статистика еще лучше — всего три поражения в предыдущих 10 встречах. К тому же у «Баварии» немало травмированных, а лучший бомбардир клуба Харри Кейн не так давно восстановился и не забивал с ноября.

Рекомендуемая ставка: «Боруссия» не проиграет за 2.79.

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