Кейн не забивал с ноября. Против «Боруссии» будет тяжело всей «Баварии»

«Боруссия» — сложный соперник для мюнхенцев.

Лидер бундеслиги «Бавария» откроет 2025 год гостевым матчем против «Боруссии» Менхенгладбах. Игра пройдет 11 января на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» 11 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают гостей серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.42, вероятность этого исхода — примерно 68%. Выигрыш хозяев дан за 6.00 (15%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 5.20 (17%).

В прошлом сезоне «Бавария» дважды обыграла соперника в бундеслиге. Вероятность непоражения «Боруссии» в предстоящей встрече оценена в 2.79.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство команды из Мюнхена:

• 2:1 — за 7.80;

• 2:0 — за 9.00;

• 3:1 — за 9.20.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Обмен результативными ударами идет за 1.51, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 11 января 2025 года

«Бавария» лидирует в бундеслиге, хотя перед началом сезона в команду верили не сильно — все-таки в прошлой кампании она финишировала лишь третьей, а новый тренер 38-летний Венсан Компани перед Мюнхеном отправил в чемпионшип «Бернли» и никогда не работал в топ-клубе. Однако в первых 15 турах мюнхенцы оформили 11 побед и потерпели лишь одно поражение — от рвущегося в еврокубки «Майнца» (1:2). В Лиге чемпионов красные тоже выглядят неплохо — с 12 баллами занимают 10-е место в общем этапе и еще имеют шансы проникнуть в топ-8.