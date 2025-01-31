Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» 1 февраля 2025 года

В последний раз «пираты» обыгрывали парижан 40 лет назад.

1 февраля «Брест» примет «ПСЖ» в 20-м туре чемпионата Франции. Матч состоится на «Cтад Франсис Ле Бле». Стартовый свисток судьи Бенуа Бастьена прозвучит в 19.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Франция. Лига 1. 20-й тур.

01 февр, 19:00. Stade Francis Le Ble (Брест)

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Брест» — «ПСЖ» 1 февраля 2025 года

Аналитики отдали предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 65% вероятности. Успех команды Эрика Руа оценили в 6.70 (15%). Ничью — в 4.90 (20%).

«Брест» проиграл красно-синим в девяти домашних матчах подряд. Считаете, что серия «пиратов» прервется? Опция 1Х доступна за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40. Рынок «обе забьют» предложили за 1.72, обратный вариант дали с котировкой 2.05.

Три наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на победу парижан:

2:0 — за 8.00 ;

2:1 — за 8.50 ;

1:0 — за 9.50 .

«Брест» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 1 февраля 2025 года

За неполный месяц соперники сыграют друг с другом трижды. После субботнего поединка второго круга чемпионата Франции предстоят две встречи в стыковом раунде Лиги чемпионов: 11 февраля на «Cтад Франсис Ле Бле» и 19 февраля — на «Парк де Пренс».

Команда Эрика Руа провалила первую часть лиги 1: девять поражений при шести победах и ничьей погрузили «пиратов» на 12-е место. В трех последних турах «Брест» выиграл и слегка поправил положение в таблице — восьмая строчка в двух очках от зоны еврокубков и пяти баллах от топ-4.

«ПСЖ» — безоговорочный лидер чемпионата. За 19 туров красно-синие не уступили ни разу, добыли 14 побед, пять ничьих и везут второму месту 10 очков. А «Брест» опережают и вовсе на 19 баллов. Комментируя жеребьевку стыков, Луис Энрике призвал не обращать на это внимание.

«Это разные соревнования. В 1/8 финала будет французская команда, и нам нужно смотреть на это с позитивной стороны. Мы возглавляем турнирную таблицу лиги 1. Нам нужно будет хорошо выступить в двух матчах Лиги чемпионов. Это будут разные матчи. Французский чемпионат недостаточно ценят, хотя в Лиге чемпионов сейчас четыре французские команды», — сказал главный тренер парижан.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Брест» — «ПСЖ»

У хозяев на больничном пять игроков: Брэдли Локо, Жона Мартен, Жюльен Ле Кардинал, Жордан Амави, Массадио Айдара. У парижан одна потеря — 17-летний форвард Ибраим Мбайе находится в лазарете с вывихом лодыжки.

«Брест» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния команд на стороне парижан безоговорочное преимущество — 26 побед при четырех поражениях. Еще в 13 поединках соперники разошлись вничью. В последний раз «пираты» обыграли красно-синих 40 лет назад — во втором круге чемпионата Франции сезона-1984/85 (3:1).

Матч первого круга нынешней кампании завершился в пользу «ПСЖ» (3:1). «Брест» открыл счет на «Парк де Пренс» на 29-й минуте — Ромен дель Кастильо реализовал пенальти. Усман Дембеле сравнял на 42-й, а во втором тайме хозяева забили два мяча за минуту: на 73-й отличился Фабиан Руис, а на 74-й дубль оформил Дембеле.

Прогноз и ставка на матч «Брест» — «ПСЖ»

Соперники огорчили друг друга в каждой из пяти предыдущих встреч и ни разу не оформили меньше трех голов на двоих. Текущая форма команд указывает на продолжение серии: «пираты» выиграли в трех турах чемпионата подряд, парижане сверкают в атаке и оформили 2+ гола в пяти прошлых матчах во всех соревнованиях из шести.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.05.