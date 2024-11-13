Правда, Майкл чаще проигрывает, чем побеждает.

17 ноября в Нью-Йорке пройдет турнир UFC 309. В соглавном событии ивента встретятся топовые легковесы Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Поединок на арене «Madison Square Garden» начнется ориентировочно около 8.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Чарльз Оливейра

35-летний бразилец — второй номер рейтинга легковесов и в предстоящем бою, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline, считается однозначным фаворитом. Поставить на него можно с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 71% вероятности. К тому же он уже побеждал Чендлера — в мае 2021-го отправил в нокаут в самом начале второго раунда.

Ду Бронкс подошел к поединку не в лучшей форме: в трех последних схватках потерпел два поражения — от Ислама Махачева в чемпионском противостоянии и от Армана Царукяна в зарубе за звание главного претендента. Махачеву Оливейра уступил досрочно, а вот Царукяну — раздельным решением. Между этими боями бразилец разгромил крепкого Бениела Дариуша — нокаутировал его в первом раунде.

Оливейра не случайно считается фаворитом: так же считают многие бойцы UFC, например Дастин Порье и Царукян. Сам Чарльз уже смотрит дальше: сказал, что после Чендлера ему нужен Конор Макгрегор, с которым можно заработать много денег, хотя в случае победы у него вновь будут шансы на титульный поединок. К тому же бразилец уже забирал пояс.

«Майкл Чендлер проиграет. Легкий бой для Чарльза Оливейры, он задушит его или нокаутирует. Легкие деньги для Оливейры, я очень рад за него. Я собираюсь подраться с Исламом, и после этого боя Оливейра наверняка будет драться за титул», — считает Царукян.

Чарльз находится в титульной гонке, несмотря на два поражения в трех предыдущих боях. Бразилец — достаточно разносторонний боец, в последние годы он особенно заметно подтянул ударную технику. Также поединки Оливейры — это почти всегда яркое зрелище. До решения судей дошли лишь две из 10 его прошлых схваток в UFC.

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Майкл Чендлер

Американец — андердог. Котировка на его успех составляет 3.00 (29%). Статистика последних поединков еще хуже, чем у Ду Бронкса. Ветеран Bellator (бился там с 2010-го. — Прим. «СЭ») ворвался в UFC в январе 2021-го — ярко нокаутировал Дэна Хукера в первом раунде, но в последующих четырех поединках потерпел три поражения. А победил Майкл только пробитого старину Тони Фергюсона, перед каждым новым боем которого становится страшно за его здоровье.

Одно из поражений Чендлер потерпел от Оливейры. Впрочем, 38-летний файтер нашел чем его объяснить. «Почему я проиграл? Я был слишком молод, хотя и стар. Я был новичком в спорте, у меня было лишь 2,5 минуты опыта в октагоне (имеется в виду UFC. — Прим. «СЭ»). Но пройдет два года, я буду вне октагона и вне боев. И стану совсем другим человеком», — проанализировал Железный.

Чендлер не выступал с ноября 2022-го — после поражения удушающим от Дастина Порье. За это время он заледенел на седьмой строчке рейтинга легкого дивизиона, поучаствовал в The Ultimate Fighter и безуспешно выторговывал бой с Конором Макгрегором, с которым как раз и капитанил в шоу-претендентской серии Даны Уайта. Спортсмены даже должны были столкнуться на UFC 303 29 июня, но поединок отменили из-за травмы Конора.

Железный выделяется взрывной ударной техникой, но в 38 лет соблюдать высокий темп и держать ответные удары становится все сложнее, тем более американец возвращается после двухлетней паузы. При этом он тоже настоящий специалист по досрочным поединкам: лишь одна из пяти его схваток в UFC прошла всю дистанцию (проиграл Джастину Гейджи единогласным решением в ноябре 2021-го), а среднее время его заруб в ММА составляет 7 минут и 44 секунды.

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