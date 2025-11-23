«Барса» выиграла лишь в одном из семи матчей на «Стэмфорд Бридж». Хороший знак для «Челси»: в ЛЧ синие пока не теряли очки дома

Команда Энцо Марески победила «Бенфику» и «Аякс».

25 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдет матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной». Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» 25 ноября 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET не определили явного фаворита. Взять победу «Челси» можно с коэффициентом 2.25, это примерно 39% вероятности. На выигрыш «Барсы» предложили котировку 2.80 (36%). Ничья идет за 3.95 (25%).

Успех лондонцев с форой (0) дали за 1.72, опция Ф2(0) ждет вас за 2.12.

Тотал больше трех мячей представлен за 1.60, ТМ 3 — за 2.25. «Обе забьют» оценили в 1.40, обратный вариант — в 2.85.

Рынок на то, что блауграна оформит больше 1.5 гола, доступен за 2.00. В четырех последних матчах каталонцы отличились как минимум трижды.

«Челси» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 ноября 2025 года

В субботу синие обыграли «Бернли» (2:0), поднялись на второе место в АПЛ и продлили серию без поражений до пяти матчей во всех турнирах. Единственная осечка на этом отрезке — ничья с «Карабахом» (2:2).

За последние два месяца «Челси» уступил всего в двух встречах из 12 — против «Брайтона» (1:3) и «Сандерленда» (1:2) на «Стэмфорд Бридж». И собрал девять побед: пять из них получились домашними, а две пришлись на ЛЧ — с «Бенфикой» (1:0) и «Аяксом» (5:1).

«Барселона» провалила октябрь — три поражения в пяти матчах. Справилась только с «Жироной» (2:1) и «Олимпиакосом» (6:1), но влетела «ПСЖ» (1:2), «Севилье» (1:4) и «Реалу» (1:2). Зато в ноябре команда Ханси Флика оступилась лишь однажды — разошлись вничью с «Брюгге» (3:3).

До паузы на сборные сине-гранатовые обыграли «Эльче» (3:1) и «Сельту» (4:2), а в в субботу отпраздновали возвращение на «Камп Ноу» разгромом «Атлетика» (4:0). Ферран Торрес оформил дубль из голов, Ламин Ямаль — из ассистов. Также отличились Роберт Левандовски и Фермин Лопес.

Еще одно знаменательное событие для каталонцев — не пропустили впервые за два месяца. Серия насчитывала 10 встреч, в которых соперники поразили ворота «Барсы» 18 раз. Это худший показатель клуба как минимум с 2013 года: тогда за 13 игр получили 21 мяч.

Фермин Лопес («Барселона»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Челси» — «Барселона»

В составе синих четыре потери: повреждения залечивают Леви Колвилл, Дариу Эссугу, Ромео Лавия и Коул Палмер. За гостей точно не сыграют Марк-Андре тер Штеген, Гави и Педри, которые находятся на больничном.

«Челси» — «Барселона»: статистика личных встреч

В официальных турнирах команды пересекались только в Лиге чемпионов. Чаще всего это происходило в 1/8 финала — три раза. Дважды жребий сводил клубы в полуфинале и по разу — в четвертьфинале и на групповом этапе.

Лионель Месси и Джон Терри в матче «Челси» — «Барселона». Фото Global Look Press

Пока в общей истории противостояния лондонцев и каталонцев равенство — по четыре победы. Еще в шести матчах соперники не выявили сильнейшего.

При этом «Барса» выиграла лишь в одном из семи визитов на «Стэмфорд Бридж»: четыре завершились поражениями, два — вничью.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Барселона»

Лондонцы победили в обеих домашних встречах нынешней ЛЧ и имеют положительный баланс против каталонцев на «Стэмфорд Бридж», но не пропустить от сине-гранатовых — слишком сложная задача. Команда Флика оформила 3+ гола в четырех матчах подряд, а в шести из семи последних игр отличилась как минимум дважды. Отличную форму набрали Фермин Лопес, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, а Рафинья наконец вернулся после травмы и даже успел ярко проявить себя после выхода на замену против «Атлетика».

Рекомендуемая ставка: «Барса» забьет больше 1.5 мяча за 2.00.

