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«Вест Хэм» взбодрился после прихода Поттера. Грэм может подбить бывшую команду — тем более «Челси» в кризисе

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 3 февраля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Джейдон Санчо («Челси»).
Фото Global Look Press
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У синих одна победа в семи последних турах.

«Челси» в 24-м туре АПЛ встретится с другой лондонской командой — «Вест Хэмом». Игра пройдет 3 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
03 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 3 февраля 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.34, что приблизительно 72% вероятности. Успех «молотобойцев» дан за 7.00 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.40 (16%).

Рынок на непоражение «Вест Хэма» предложен с котировкой 3.05.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи тоже отражают перевес «Челси»:

• 2:0 и 2:1 — за 7.80;

• 3:0 и 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 3.5 — за 1.81.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.63, опция «обе забьют — нет» доступна за 2.18.

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«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 февраля 2025 года

Синие в последний месяц из главного конкурента «Ливерпуля» за чемпионство превратились в одну из команд, сражающихся за попадание в еврокубки. «Челси» одержал лишь одну победу в последних семи турах премьер-лиги и скатился на шестое место в турнирной таблице. Правда, до четвертой строчки, с которой открывается допуск в Лигу чемпионов, команда Энцо Марески отстала лишь на один балл: на вершине АПЛ высокая плотность.

У «Челси» испортилась реализация: когда команда находилась в хорошей форме, то была в топе результативности АПЛ — сейчас по этому показателю откатилась на четвертую строчку, где держится во многом благодаря прошлому высокому уровню. В последних семи турах, с которых стартовал кризис лондонцев, они всего дважды отличились более одного раза за матч. Растерял форму форвард синих Николас Джексон — забил лишь один мяч в предыдущих 10 матчах АПЛ. До этого у него было восемь результативных ударов в 13 поединках.

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«Вест Хэм» — еще более проблемная команда. «Молотобойцы» занимают в АПЛ 14-ю строчку, но в принципе отдалились от борьбы за выживание — от 18-го «Вулверхэмптона» их отделяют 11 баллов. При этом в последних пяти турах лондонцы потерпели три поражения: крупно влетели «Ливерпулю» (0:5) и «Ман Сити» (1:4), а также не справились с соседствующим в турнирной таблице «Кристал Пэлас» (0:2). В январе у команды сменился тренер: вместо Хулена Лопетеги, который приходил летом, назначили Грэма Поттера.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Челси» — «Астон Вилла»

У хозяев травмированы центральные защитники Уэсли Фофана и Бенуа Бодьяшиль, а также опорный полузащитник Ромео Лавиа. Из-за положительной допинг-пробы отстранен Михаил Мудрик.

У «Вест Хэма» тоже не хватает центрбека Жан-Клера Тодибо, а также нескольких игроков атаки — Джарреда Боуэна, Майкла Атонио, Никласа Фюллькруга и Крисенсио Саммервилла.

«Челси» — «Вест Хэм»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне синие дважды разгромили соперника (5:0 и 3:0). В 10 предыдущих очных поединках во всех турнирах «Челси» шесть раз обыграл «Вест Хэм».

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Вест Хэм»

Хозяева находятся в кризисе — всего одна победа в семи последних турах АПЛ. Да и то удалось обыграть лишь «Вулверхэмптон» (3:1) из зоны вылета. Также у синих появились проблемы с реализацией: на этом отрезке лишь в двух матчах они отличились больше одного раза. «Вест Хэм» взбодрился после смены тренера: за три матча в АПЛ при Поттере «молотобойцы» не проиграли сражающейся за еврокубки «Астон Вилле» (1:1) и обыграли «Фулхэм» (3:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.88.

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