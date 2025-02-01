У синих одна победа в семи последних турах.

«Челси» в 24-м туре АПЛ встретится с другой лондонской командой — «Вест Хэмом». Игра пройдет 3 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.

03 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 3 февраля 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.34, что приблизительно 72% вероятности. Успех «молотобойцев» дан за 7.00 (12%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.40 (16%).

Рынок на непоражение «Вест Хэма» предложен с котировкой 3.05.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи тоже отражают перевес «Челси»:

• 2:0 и 2:1 — за 7.80;

• 3:0 и 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 3.5 — за 1.81.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.63, опция «обе забьют — нет» доступна за 2.18.

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Синие в последний месяц из главного конкурента «Ливерпуля» за чемпионство превратились в одну из команд, сражающихся за попадание в еврокубки. «Челси» одержал лишь одну победу в последних семи турах премьер-лиги и скатился на шестое место в турнирной таблице. Правда, до четвертой строчки, с которой открывается допуск в Лигу чемпионов, команда Энцо Марески отстала лишь на один балл: на вершине АПЛ высокая плотность.

У «Челси» испортилась реализация: когда команда находилась в хорошей форме, то была в топе результативности АПЛ — сейчас по этому показателю откатилась на четвертую строчку, где держится во многом благодаря прошлому высокому уровню. В последних семи турах, с которых стартовал кризис лондонцев, они всего дважды отличились более одного раза за матч. Растерял форму форвард синих Николас Джексон — забил лишь один мяч в предыдущих 10 матчах АПЛ. До этого у него было восемь результативных ударов в 13 поединках.