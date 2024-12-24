Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА 25 декабря 2024 года

Петербуржцы забивают больше всех в лиге.

25 декабря в регулярном чемпионате КХЛ пройдет армейское дерби — ЦСКА примет СКА. Начало поединка на льду «ЦСКА Арены» запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 25 декабря 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, среди команд нет однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.31, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш петербуржцев идет за чуть большие 2.55 (37%), ничья — за 3.90 (22%).

Успех ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложен с котировкой 1.82, этот же рынок на СКА дан за 1.98.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.81, Ф2(0) — за 1.99;

• Ф1(-1.5) — за 3.30, Ф2(+1.5) — за 1.33.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.30.

Вероятность овертайма оценена в 3.80, альтернативный вариант можно взять за 1.27.

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ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 25 декабря 2024 года

Хозяева поднялись на третье место в Западной конференции благодаря серии из восьми побед — отставание от идущего вторым «Спартака» всего два балла. Московские армейцы сохраняют форму, набранную еще в конце октября, — с тех пор у них жалкие три поражения в 18 матчах регулярного чемпионата. «Наша цель, понятно, выиграть Кубок, у ЦСКА один менталитет», — высказался нападающий Егор Афанасьев.

Команда Ильи Воробьева демонстрирует неплохую результативность: в среднем за 60 минут отличается 3,06 раза, что является четвертым показателем во всей лиге. В двух последних матчах красно-синие вообще настреляли 12 шайб: пять вонзили «Спартаку», (5:4 ОТ) семь — «Нефтехимику» (7:4). Отличную форму набрал форвард Виталий Абрамов — на его счету 10 результативных действий в пяти предыдущих встречах. С 32 баллами он лидирует в списке бомбардиров ЦСКА.

СКА в последнее время не хватает стабильности — у армейцев с Невы всего семь побед в предыдущих 16 поединках регулярки, хотя в середине осени они штамповали успешные матчи и подпирали лидеров Западной конференции. Сейчас петербуржцы идут лишь на пятой строчке — правда, от того же ЦСКА их отделяет всего три балла. Перед дерби команда Романа Ротенберга чуть улучшила результаты и оформила две победы подряд — над «Торпедо» (6:4) и «Адмиралом» (3:2 ОТ).

Питерцы забивают еще больше ЦСКА — они являются самым результативным коллективом КХЛ, отличаясь в среднем 3,62 раза за игру. В топ-5 бомбардиров лиги входит летний новичок СКА Евгений Кузнецов — на его счету уже 33 голевых действия. Кроме него, еще четверо хоккеистов армейцев набрали минимум 25 очков: Марат Хайруллин (27), Тони Деанджело (26), Арсений Грицюк и Сергей Плотников (по 25).

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Команды готовы порадовать большим количеством голов: они входят в топ-4 самых результативных клубов КХЛ, а СКА вообще возглавляет этот рейтинг. Ранее в этом сезоне соперники встречались в октябре и подарили огненное дерби с девятью заброшенными шайбами — петербуржцы дожали соперника в овертайме (5:4). А в последних пяти очных матчах армейские коллективы трижды оформляли на двоих минимум шесть метких попаданий.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.82.

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