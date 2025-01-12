ЦСКА проиграл четыре матча подряд, «Спартак» много пропускает. Но дерби все равно получится огненным

Команды уже радовали болельщиков в декабре.

13 января одни из лидеров Западной конференции КХЛ ЦСКА и «Спартак» встретятся в очередном матче регулярного чемпионата. Московское дерби пройдет на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 13 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: успех ЦСКА в основное время предложен с котировкой 2.08, вероятность этого исхода — примерно 45%. Выигрыш красно-белых дан за 2.85 (32%), ничья идет за 4.00 (23%).

Триумф армейцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен с коэффициентом 1.68. Этот рынок на «Спартак» можно взять за 2.18.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.64, Ф2(0) — за 2.26;

• Ф1(-1.5) — за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.42.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.52, ТМ 4.5 — за 2.52.

Вероятность овертайма оценена в 3.90, обратный вариант дан за 1.26.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 13 января 2025 года

Команды идут в лидирующей группе «Запада»: набрали по 57 очков и расположились на третьей и четвертой строчках — выше по дополнительным показателям оказался «Спартак». Кстати, «Динамо», идущее на втором месте, тоже имеет 57 баллов. К предстоящему дерби в лучшей форме подобрались красно-белые. ЦСКА потерпел четыре поражения подряд и в трех предыдущих встречах отметился лишь одной заброшенной шайбой — не удалось вскрыть минское «Динамо» (0:2) и «Куньлунь» (0:3).

При этом до череды поражений армейцы штамповали победы — выдали 11 подряд. С голами тоже не было больших проблем: команда до сих пор имеет восьмой показатель по количеству заброшенных шайб в среднем за игру — 2,93. Моменты для взятия ворот были и в последних матчах, однако подводила реализация. «Не забив ни одного гола, очень сложно рассчитывать на успех. Перебросали соперников, но надо реализовывать свои моменты», — высказался главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после поражения от «Куньлуня».

У «Спартака» точно нет проблем с голами — команда отличается в среднем 3,31 раза за матч, что является вторым показателем в КХЛ после СКА. В предыдущей игре красно-белые устроили триллер против лидера регулярного чемпионата «Локомотива»: уступили 4:5, дважды забив в первые 20 секунд третьего периода. В четырех предыдущих поединках москвичи вообще забрасывали в среднем четыре шайбы.

Правда, красно-белые периодически испытывают проблемы в обороне. В среднем за игру они пропускают 2,88 раза — больше во всей КХЛ пропускают лишь шесть команд. Только в январе москвичи в двух из трех противостояний получили в свои ворота по пять голов — от «Северстали» (3:5) и «Локомотива» (4:5). При этом «Спартак» сохраняет высокое положение в турнирной таблице.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

Команды могут устроить яркое дерби. Они входят в топ-8 самых результативных в КХЛ, а «Спартак» еще и седьмой по среднему количеству пропущенных шайб. ЦСКА в последнее время тоже испытывает проблемы в обороне: проиграл четыре матча подряд, получая на этом отрезке в свои ворота в среднем 3,75 гола. К тому же клубы недавно встречались и подарили результативный поединок — красно-белые вырвали победу в овертайме (5:4).

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.70.

Матч ЦСКА — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс