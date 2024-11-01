«Спартак» рискует серьезно отстать от топ-5. У ЦСКА есть преимущество перед красно-белыми

Армейцы очень мало пропускают.

2 ноября в 14-м туре РПЛ пройдет московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Игра на «ВЭБ Арене» начнется в 20.45 по столичному времени, рассудит команды бригада арбитра Алексея Сухого. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 20.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 2 ноября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у хозяев более предпочтительные шансы на три очка: их победа доступна с котировкой 2.40, вероятность этого исхода — примерно 40%. Поставить на красно-белых можно с коэффициентом 3.00 (33%), ничья идет за чуть большие 3.55 (27%).

«Спартак» не проиграл в пяти дерби подряд. Вероятность непоражения команды Деяна Станковича в предстоящей встрече оценена в 1.60.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу ЦСКА — за 8.00;

• 0:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.98, ТМ 2.5 дан за 1.85.

Рынок на обмен голами идет за 1.75, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.00.

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ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 2 ноября 2024 года

Команды соседствуют в таблице: ЦСКА с 24 очками находится на пятой строчке, «Спартак» — на шестой с 22 баллами. Однако армейцы подошли к дерби в лучшей форме: они не уступили в пяти турах чемпионата подряд. С учетом Кубка России беспроигрышная серия парней Марко Николича составляет уже восемь игр — в шести они одержала победу. За это время москвичи шесть раз сыграли на ноль, а всего в сезоне у них уже 11 «сухарей» за 19 встреч во всех соревнованиях. В РПЛ ворота красно-синих поразили семь раз — меньше них пропустили только лидеры чемпионата — «Краснодар» (шесть) и «Зенит» (пять).

В игру команды постепенно вписывается Миралем Пьянич — бывший футболист «Ювентуса», «Барселоны» и «Ромы». Боснийский полузащитник появился уже в пяти матчах во всех турнирах и постепенно набирает форму, проводя на поле все больше времени. Против «Ахмата» в Кубке России (1:0) он оформил дебютную голевую передачу — с углового ассистировал на первый мяч Секу Койта в составе ЦСКА. «Получаю удовольствие и опыт, когда мы вместе тренируемся и играем. Он игрок мирового класса, дает команде очень многое. С ним играть легко», — оценил Пьянича Аббосбек Файзуллаев.

«Спартак» выступает далеко не так стабильно: в последних шести турах чемпионата оформил по две победы, ничьи и поражения. В этом промежутке команда Станковича встречалась с конкурентами за места в верхней части таблицы и почти не набрала баллов: поделила очки с «Динамо» (2:2) и уступила «Локомотиву» (1:3) с «Краснодаром» (0:3). По итогу красно-белые рухнули на шестую строчку, хотя еще не так давно подпирали топ-3.

Несмотря на внушительную трансферную кампанию (потрачено 27,2 миллиона евро), красно-белые вновь далеки от чемпионской гонки и на данный момент не входят даже в топ-5. А поражение в дерби еще сильнее отдалит их от верхних строчек таблицы.

«Представляете, вот уже мы говорим, что «Спартак» неожиданно выиграл в Нижнем Новгороде! «Спартак» превращается в какого-то середняка. 11 очков от первого места — это катастрофа должна быть для «Спартака». Тогда надо согласиться, что команда среднего уровня. Борьба за пятое место в таком случае — вполне нормально. «Спартак» — это уже середняк, на мой взгляд. Потому что уже из года в год надоело говорить одни и те же фразы. Ну, выиграли, а следующий матч — не знаешь, чего ждать», — считает бывший игрок красно-белых Николай Писарев.

Травмы и дисквалификации перед матчем ЦСКА — «Спартак»

У хозяев не будет травмированных Максима Мухина, Рифата Жемалетдинова и Владислава Яковлева. У гостей из-за проблем со здоровьем не сыграет центральный защитник Никита Чернов.

ЦСКА — «Спартак»: статистика личных встреч

«Спартак» не проиграл армейцам в пяти подряд матчах во всех турнирах. Суммарно команды встречались ровно 200 раз: небольшое превосходство по числу побед у красно-белых —85 против 74 у ЦСКА. Еще 41 встреча завершилась вничью.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

Армейцы впечатляют игрой в обороне: не пропустили в шести из предыдущих восьми матчей во всех турнирах, а в РПЛ чуть надежнее них действуют только «Краснодар» и «Зенит». У «Спартака» же проблемы с голами в топ-матчах: в чемпионате не вскрыли «Зенит» (0:0) и «Краснодар» (0:3), а в ворота «Локомотива» вогнали лишь один мяч (1:3). Красно-белые забили два только «Динамо» (2:2), но с бело-голубыми у них регулярно удаются удачные матчи. К тому же ЦСКА не пропускает больше одного раза уже на протяжении 14 матчей во всех соревнованиях — с 10 августа, когда «Краснодар» дважды огорчил в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (1) за 2.13 (если «Спартак» забьет один раз — случится возврат).

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