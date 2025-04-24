«Динамо» из Махачкалы уже поставило подножку «Спартаку» в чемпионской гонке. Теперь бело-голубые проверят амбиции «Краснодара»

В первом круге «быки» разделили очки с дебютантом премьер-лиги.

25 апреля махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» откроют программу 26-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 25 апреля 2025 года

Эксперты отдали предпочтение «Краснодару». Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 47%. Успех махачкалинцев оценили в 4.20 (24%), ничью — в 3.40 (29%).

В первом круге команды разделили очки (0:0). Считаете, что на своем поле «Динамо» тоже не уступит? Опция 1Х идет за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен голами предложили за 2.05, обратный вариант — за 1.77.

Четыре наиболее ожидаемых результата матча, по версии специалистов, указывают на победу «быков» или ничью:

1:0 — за 6.50;

0:0 и 1:1 — за 7.00;

2:0 — за 8.50.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 25 апреля 2025 года

В первый месяц после возобновления сезона команда Хасанби Биджиева выиграла лишь в одной из пяти встреч, зато апрель начала с двух побед подряд. Сначала клуб из Дагестана дома разгромил «Химки» (4:1), а затем сенсационно припечатал «Спартак» на «Лукойл Арене» (2:1). Поражение от дебютанта РПЛ фактически вычеркнуло красно-белых из числа претендентов на титул.

Продлить успешную серию не получилось: в субботу бело-голубые на выезде уступили «Оренбургу». Прямой вылет «Динамо» вряд ли грозит: от «Факела» оторвались на 12 очков, от «Оренбурга» — на 10. А вот от попадания в стыки необходимо обезопаситься: «Пари НН» и «Ахмат» находятся на расстоянии семи и четырех баллов соответственно.

За 25 туров махачкалинцы оформили всего 23 мяча и входят в топ-5 худших команд чемпионата по результативности — реже забивали только «Пари НН» (19) и «Факел» (11). Зато по надежности обороны замыкают пятерку лучших с 29 голами: меньше «Динамо» пропустили лишь «Спартак» (21), «Краснодар» (18), ЦСКА (17) и «Зенит» (16).

После болезненного разгрома от «Зенита» (1:4) «Краснодару» предстоял непростой матч с «Ахматом», который еще не проигрывал в РПЛ после возобновления сезона и стал одним из самых неудобных соперников «быков»: черно-зеленые победили грозненцев только в двух из 10 последних встреч.

Неудивительно, что еще за 15 минут до финального свистка табло стадиона «Краснодар» показывало ничью: голами обменялись Джон Кордоба и Георгий Мелкадзе. Но хозяевам хватило характера, чтобы дожать неуступчивых парней Сергея Ташуева: на 78-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти, а на 80-й Кевин Ленини снял все вопросы об исходе игры.

Победа над «Ахматом» позволила команде Мурада Мусаева сохранить лидерство: за пять туров до финиша «быки» опережают «Зенит» на два балла. Жоау Батчи считает, что у «Краснодара» есть чемпионский менталитет.

«Все в клубе знают и понимают свои обязанности, то, что должен сделать каждый из них. Все вместе будем бороться до самого конца и идти к нашей цели», — сказал вингер черно-зеленых.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

У бело-голубых до конца сезона выбыл правый защитник Александр Сандрачук. В лазарете «быков» находится только запасной вратарь Даниил Голиков.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: статистика личных встреч

В первом круге команды сгоняли нулевую ничью на стадионе «Краснодар» — этот матч стал первым в их истории противостояния.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

После зимней паузы бело-голубые обменялись голами с соперниками в пяти матчах из восьми, «быки» — в четырех из восьми. И хозяева, и гости решают серьезнейшие турнирные задачи: махачкалинцам нужно обезопасить себя от падения в зону стыков, черно-зеленые сражаются за историческое для клуба чемпионство. Сложно представить, что в такой ситуации хоть кто-то сохранит ворота в неприкосновенности.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.05.