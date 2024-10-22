«Спартак» обеспечил первое место в группе Кубка России и может отдохнуть в Махачкале. Но позволит ли совесть после 0:3 от «Краснодара»?

Болельщики вряд ли порадуются очередной неудаче.

22 октября московский «Спартак» отправится в Махачкалу, чтобы сыграть с местным «Динамо» в заключительном туре группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет на «Анжи Арене» и начнется в 18.30 по столичному времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» 22 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Спартак» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.85, вероятность этого исхода — примерно 54%. Ничья котируется за 3.75 (25%), успех «Динамо» — за 4.30 (21%).

Если махачкалинцы не уступят (1Х), сыграет пари за 1.97.

Итоговый успех хозяев с учетом серии пенальти идет за 2.70, гостей — за 1.48.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.80. Обмен голами, который состоялся в предыдущем матче между командами, доступен за 1.90. Обратную ставку можно сделать за 1.85.

Сухая победа одного из коллективов в этом матче оценена в 2.18.

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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 22 октября 2024 года

«Спартак» находится на шестом месте. Если смотреть очковый разрыв, то к зоне стыковых матчей он ближе, чем к лидерам чемпионата. Конечно, это совсем далеко не то место, на котором хотелось бы видеть команду при всех инвестициях и народной любви. Проигрывать конкуренту дома со счетом 0:3 — это крайне неприемлемо», — высказался о разгроме от «Краснодара» Руслан Нигматуллин. После резонансных 0:3 красно-белым досталось от многих, а критике подверглись все: и сами футболисты, и Деян Станкович.

«Спартак» снова уселся на пороховую бочку и ждет — пронесет или нет. В такой ситуации выезд в Махачкалу к не самому грозному сопернику в лице «Динамо» вроде бы кстати, но есть обстоятельства — в предыдущих пяти матчах FONBET Кубка России москвичи набрали 12 очков и гарантировали себе первое место в группе, а значит, вроде бы могут не напрягаться. Однако новая неудача (ею станет даже ничья) усилит негатив вокруг команды.

Из 10 предыдущих матчей «Спартак» выиграл только четыре, а также потерпел три поражения. Не складывается у красно-белых в первую очередь с теми, кто претендует на победу в обоих внутрироссийских турнирах: «Зенит» (0:0), московкое «Динамо» (2:2), «Локомотив» (1:3) и «Краснодар» неизменно отбирали у Станковича и компании очки.

«Динамо» — единственный клуб, который набрал три очка против «Спартака» в Кубке. Махачкалинцы вообще пока не проигрывали красно-белым: добыли ничью в чемпионате (1:1) и одержали победу в предстоящем турнире (1:0). В том числе благодаря тому успеху бело-голубые обеспечили себе плей-офф Кубка, однако они все равно будут предельно мотивированы: в случае собственной победы и осечки московского «Динамо» в игре с «Крыльями» пойдут по Пути РПЛ, а не по Пути регионов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» Махачкала — «Спартак»

У «Спартака» есть несколько потерь, главная из которых — Деян Станкович. Серб удалился в матче с московским «Динамо» и не будет присутствовать на бровке в предстоящей игре. Также перебор желтых у Хлусевича, а Чернов не восстановился от травмы.

У бело-голубых из-за повреждения не будет защитника Алибекова — это все потери.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак»

Хотя динамовцам победа нужна больше, чем спартаковцам, рассчитывать на нее вряд ли стоит. В восьми последних встречах во всех турнирах у команды Хасанби Биджиева шесть ничьих и два поражения. При этом дома «Динамо» если и уступает, то совершенно некрупно — максимум 0:1. Предположу, что немотивированному «Спартаку» хозяева даже если и уступят, то с минимальной разницей, а голов много не будет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

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