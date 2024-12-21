«Динамо» и «Ак Барс» выдали яркую перестрелку в начале декабря. В Москве настроение матча может повториться

К тому же бело-голубые входят в топ-5 самых результативных команд КХЛ.

23 декабря московское «Динамо» примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Ак Барс» 23 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской Winline не выявили однозначного фаворита: чуть больше шансов, по их мнению, у хозяев. Поставить на успех «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — около 42%. Выигрыш гостей дан за 2.70 (35%), ничья идет за 3.90 (23%).

Успех бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов предложен с котировкой 1.76, этот рынок на «Ак Барс» доступен за 2.04.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.08;

• Ф1(-1.5) — за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.10.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.80, обратный вариант дан за 1.27.

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«Динамо» — «Ак Барс»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 декабря 2024 года

Обе команды проводят неплохой сезон и находятся на третьих местах у себя в конференциях. Выше «Динамо» на «Западе» идут только «Спартак» и «Локомотив», причем от второй строчки бело-голубых отделяет всего два балла. Такой высокой позицией команда Алексея Кудашова обязана хорошим результатам последних недель — всего три поражения в 13 предыдущих матчах регулярного чемпионата. Правда, незадолго до «Ак Барса» «Динамо» потерпело действительно неожиданный проигрыш — на домашнем льду уступило в основное время «Барысу» (0:2), одному из главных аутсайдеров всего сезона.