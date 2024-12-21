«Динамо» и «Ак Барс» выдали яркую перестрелку в начале декабря. В Москве настроение матча может повториться

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Сегодня, 22:25
23 декабря московское «Динамо» примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime.
Аналитики букмекерской Winline не выявили однозначного фаворита: чуть больше шансов, по их мнению, у хозяев. Поставить на успех «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.22, вероятность этого исхода — около 42%. Выигрыш гостей дан за 2.70 (35%), ничья идет за 3.90 (23%).
Успех бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов предложен с котировкой 1.76, этот рынок на «Ак Барс» доступен за 2.04.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.73, Ф2(0) — за 2.08;
• Ф1(-1.5) — за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.35.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.72, ТМ 4.5 — за 2.10.
Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.80, обратный вариант дан за 1.27.
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Обе команды проводят неплохой сезон и находятся на третьих местах у себя в конференциях. Выше «Динамо» на «Западе» идут только «Спартак» и «Локомотив», причем от второй строчки бело-голубых отделяет всего два балла. Такой высокой позицией команда Алексея Кудашова обязана хорошим результатам последних недель — всего три поражения в 13 предыдущих матчах регулярного чемпионата. Правда, незадолго до «Ак Барса» «Динамо» потерпело действительно неожиданный проигрыш — на домашнем льду уступило в основное время «Барысу» (0:2), одному из главных аутсайдеров всего сезона.
«Конечно, результат расстраивает. Знаете, немного беззубо сыграли. Вроде создали много моментов, и они были хорошие, но как-то не зло это все было. Сделаем выводы из этой встречи и двигаемся дальше. В третьем периоде перешли на игру в три звена. Увеличили интенсивность. Возможно, улучшение связано с этим. Возможно, что пауза и проделанная в нее работа немного выбили из колеи. Но это для всех одинаково. Создавать всегда тяжелее, а у нас не было этой интенсивности в начале матча», — отрефлексировал поражение Кудашов.
«Динамо» обладает пятой атакой в лиге — отличается в среднем 2,95 раза за игру, а в их составе выступает третий бомбардир регулярного чемпионата Никита Гусев. У нападающего 35 результативных действий. «Ак Барс» больший упор делает на оборону — реже казанцев (2,26 шайбы в среднем за матч) в КХЛ пропускает только лидер всего сезона «Локомотив» (1,61). Правда, в последнее время команда Анвара Гатиятулина действует не так аккуратно — в пяти последних матчах получила в свои ворота 15 шайб.
«Ак Барс» идет третьим на «Востоке» и всего на четыре балла отстает от лидирующего «Трактора», к тому же имея три игры в запасе. Казанцы вполне могли быть еще выше, но в трех прошлых матчах регулярного чемпионата потерпели два поражения — не справились с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ) и минским «Динамо» (1:3). «Много ошибались, удалялись, позволили сопернику оторваться в счете. Не хватало искры, задора. В третьем периоде стало больше эмоций, вместе с ними стали появляться моменты, но этого было недостаточно. Отдадим должное сопернику, они грамотно сыграли концовку», — оценил игру с минчанами тренер «Ак Барса» Гатиятулин.
Команды могут подарить яркий матч. Хозяева замыкают топ-5 самых результативных клубов КХЛ, отличаясь в среднем 2,95 раза за игру, и набрали неплохой ход — победили в 10 из предыдущих 13 матчей регулярного чемпионата. А в четырех из предыдущих шести встреч бело-голубые забрасывали минимум четыре шайбы.
«Ак Барс» имеет хорошую оборонительную статистику, но в последних пяти поединках пропускал в среднем ровно по три гола. При этом команда из Казани и сама умеет забивать — например, 3 декабря обыграла то же московское «Динамо» 5:4. Вдобавок в семи из предыдущих 10 очных игр команд в КХЛ было заброшено минимум пять шайб на двоих.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 гола за 1.72.
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