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Сегодня, 09:15

Победа над «Зенитом» улучшит шансы «Динамо» на финиш в топ-3. У петербуржцев унылая статистика в последних играх на «ВТБ Арене»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 26 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Ярослав Гладышев («Динамо») и Дуглас Сантос («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые уступили всухую в трех матчах из пяти.

26 апреля «Динамо» примет «Зенит» в 26-м туре чемпионата России. Команды сыграют на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 13.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 26 апреля 2025 года

Аналитики назвали петербуржцев фаворитами. Победу гостей можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 44%. На выигрыш бело-голубых и ничью дали одинаковую котировку 3.60 (28%).

«Динамо» не уступило в шести домашних матчах подряд. Верите, что серия продлится? Опция 1Х ждет вас за 1.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами предложили за 1.62, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.30.

Успех москвичей с форой (0) представлен за 2.65. Этот же рынок для «Зенита» доступен за 1.48.

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«Динамо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 26 апреля 2025 года

Парни Марцела Лички начали апрель с поражения и двух ничьих. Это привело к тому, что бело-голубые окончательно вышли из чемпионской гонки — отставание от лидирующего в таблице «Краснодара» выросло с семи очков до девяти. А в Кубке России спустились в Путь регионов.

Трехматчевая безвыигрышная серия «Динамо» прервалась в воскресенье — на родной «ВТБ Арене» москвичи расправились с «Рубином» (3:1) и сохранили шансы на финиш в топ-3 по итогам сезона. До замыкающего четверку ЦСКА — два балла, до «Спартака» и «Зенита» — четыре и семь соответственно.

Команда Лички — самая результативная в РПЛ: забила 53 мяча за 25 туров. В последний раз бело-голубые ушли с поля без гола в чемпионате 25 августа в домашней встрече с «Краснодаром» (0:1). После этого динамовцы отличились в 19 матчах подряд и повторили клубный рекорд, установленный в 1994 году.

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«Зенит» — второй по голам в лиге (50). А еще петербуржцы — обладатели самой надежной обороны: лишь 16 пропущенных мячей за 25 туров. В воскресенье сине-бело-голубые всухую обыграли «Химки» (1:0) и продлили серию без поражений до пяти матчей — четыре победы и ничья.

На этом отрезке команда Сергея Семака сократила отставание от «Краснодара» до двух очков и обострила интригу в чемпионской гонке, а также вышла в финал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с ЦСКА.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Зенит»

У хозяев повреждения залечивают Константин Тюкавин и Артур Гомес. В лазарете сине-бело-голубых находится только Вячеслав Караваев.

«Динамо» — «Зенит»: статистика личных встреч

В первом круге команда Сергея Семака взяла три очка на «Газпром Арене» благодаря единственному голу Максима Глушенкова. Лучший шанс уйти от поражения бело-голубые упустили за четыре минуты до финального свистка — Муми Нгамале не реализовал пенальти.

Зато в пяти последних матчах на «ВТБ Арене» петербуржцы выиграли всего однажды — в сентябре 2022 года (2:0). Одна встреча завершилась вничью (1:1), еще три — в пользу хозяев с минимальным счетом (1:0).

В общей истории противостояния перевес также на стороне «Динамо» — 69 побед против 55 у «Зенита». Еще в 44 играх соперники разошлись миром.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Зенит»

На «ВТБ Арене» встретятся две самые результативные команды РПЛ. Но игра вряд ли получится богатой на голы: в четырех последних матчах соперников было забито меньше двух мячей на двоих. В субботу эта серия продолжится: оба клуба решают серьезные турнирные задачи, поэтому не станут излишне раскрываться и рисковать попусту, чтобы не допустить ошибок.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

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