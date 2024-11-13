Джонс и Миочич наконец встретятся в октагоне. Крутые ветераны сразятся за титул главного тяжеловеса

Оба возвращаются после перерыва.

Ночью 17 ноября пройдет турнир UFC 309 — в главном событии столкнутся тяжеловесы Джон Джонс и Стипе Миочич. Долгожданное событие состоится на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке, поединок ориентировочно начнется в 8.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Джон Джонс

Костлявый держит чемпионский пояс тяжелого веса и считается однозначным фаворитом: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.10, вероятность этого исхода — приблизительно 86%. При этом американец не выходил в октагон с марта 2023 года и возвращается после тяжелой травмы — разрыва грудной мышцы.

Во время отсутствия Джонса чемпионский пояс тяжелого веса был заморожен, что многих раздражало — в том числе других спортсменов этого дивизиона. Бой изначально должен был пройти еще на UFC 295 12 ноября 2023-го. Схватку перенесли, а конкуренты по тяжелому весу разыграли лишь временный пояс — англичанин Том Аспинэлл завоевал его в поединке с россиянином Сергеем Павловичем, а после еще и провел успешную защиту против Кертиса Блейдса.

Сам Джонс серьезно переживал из-за повреждения — бойцу уже 37 лет, а в тяжелый вес он и так ворвался после трехлетнего перерыва: 4 марта 2023-го триумфально задушил Сирила Гана. «Честно говоря, я был просто разбит. Знал, что меня ждет очень долгое восстановление. Я потерял почти всю силу, и ее нужно было вернуть. В процессе восстановления вначале я еле мог поднять семикилограммовую гантель над головой. Не мог подтягиваться, отжиматься и набрал много лишнего веса. Казалось, что это тяжелейшая битва, которую мне не выиграть.

Ушло много времени, чтобы я вернул свою уверенность и силу. Осознал, насколько важно расслабляться, восстанавливаться. Травма сделала меня лучше как спортсмена. Я сохранял оптимистичный настрой, слушал своих тренеров и взял себя в руки в зале. И сегодня я в лучшей форме, в которой был когда-либо. Готов надрать кое-кому задницу», — сказал Джонс в интервью UFC Eurasia.

Джон — настоящая легенда UFC. Он выступает в организации с 2008 года и в марте 2011-го 23-летний файтер стал самым молодым чемпионом в истории промоушена. В апреле 2016-го из-за положительного допинг-теста его лишили титула, хотя на тот момент он провел восемь защит. Почти вся карьера американца прошла в полутяжелом весе — в тяжелый он ворвался лишь в 2023-м и сразу стал чемпионом.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline

Стипе Миочич

42-летний Пожарный не дрался еще дольше — с 27 марта 2021-го, когда уступил Фрэнсису Нганну, защищая чемпионский титул тяжелого веса. Успех Миочича в предстоящем поединке предложен с котировкой 5.85 (14%). Однако он считается не менее легендарным бойцом для UFC, ведь выступает в организации с октября 2011 года и на протяжении нескольких лет держал пояс тяжей.

Ветеран завоевал трофей в мае 2016-го: в первом раунде вырубил Фабрисио Вердума и после оформил три защиты титула. Причем одну из них провел в бою с молодым Нганну — единогласным решением судей не пустил камерунца к титулу. Правда, в следующем поединке он лишился звания — лег в первом раунде рекордной на тот момент четвертой защиты в тяжелом дивизионе после мощного удара Даниэля Кормье.

Далее Стипе дважды победил ДиСи — вернул пояс и защитил его. Хорват подтвердил свое величие в этой трилогии, после которой уступил Нганну и больше не дрался. Однако из спорта Миочичи не уходил и все это время оставался в рейтинге UFC — сейчас он находится на восьмой позиции тяжеловесов.

«Почему я не ухожу? Есть много причин. Во-первых, мне хочется драться с лучшими. Я — претендент и все еще хочу соревноваться и драться. Все еще получаю удовольствие от боев. Мой последний поединок прошел не так хорошо, как хотелось. Сейчас я готов вернуться и победить», — говорил боец в сентябре прошлого года.

Миочич вошел в историю своими мощнейшими ударами. Скоростной хорват вырубал противников: оформил 15 нокаутов при всего 20 победах в ММА (75%). В 2016-2017 годах он выдал четыре подряд нокаута в первом раунде. Конечно, сейчас форма Пожарного вряд ли соответствует его пику, однако он остается опытнейшим и очень мастеровитым спортсменом.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline