Прогноз и ставка на матч ла лиги «Эспаньол» — «Реал» 1 февраля 2025 года

Выбор левого форварда — новая головная боль Карло Анчелотти.

1 февраля мадридский «Реал» навестит «Эспаньол» в 22-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдет на «RCDE Стэдиум» в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Алехандро Муньис. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.55 мск.

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

01 февр, 23:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Эспаньол» — «Реал» 1 февраля 2025 года

Аналитики назвали мадридцев безоговорочными фаворитами: поставить на выигрыш парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.30, это примерно 72% вероятности. Победу «Эспаньола» оценили в 9.50 (10%), ничью — в 5.40 (18%).

Верите, что каталонцы отнимут очки у «Реала»? Опция 1Х ждет вас за 3.55.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30. Рынок «обе забьют» доступен за 2.00, обратный вариант — за 1.75.

Выигрыш сливочных с форой (-1.5) предложили за 1.87. Ф1(+1.5) дали с коэффициентом 1.93.

«Эспаньол» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 1 февраля 2025 года

Каталонцы триумфально вернулись в примеру спустя год после вылета, но в нынешнем сезоне снова борются за выживание: зависли на третьей строчке с конца таблицы, до спасительного 17-го места — один балл.

Декабрь оказался для «Эспаньола» самым неудачным месяцем: вылет из Кубка Испании от «Барбастро» из четвертого дивизиона плюс два поражения и две ничьих в чемпионате. За пять матчей бело-синие забили всего один мяч.

Зато после наступления 2025-го «попугаи» еще не проигрывали: разделили очки с «Леганесом» и «Севильей» с одинаковым счетом (1:1), а между этим победили осевший на дне «Вальядолид» (2:1).

Хави Пуадо («Эспаньол»). Фото Global Look Press

Три прошлых матча из четырех «Реал» провел без Винисиуса: в ла лиге вингер отбывал дисквалификацию из-за удаления в игре с «Валенсией», в Лиге чемпионов — из-за перебора желтых карточек.

Победить в чемпионате помог Килиан Мбаппе: француз сразил дублем «Лас-Пальмас» (4:1) и хет-триком — «Вальядолид» (3:0). Но самым полезным игроком атаки в отсутствие Вини стал другой бразилец — Родриго: он переместился на позицию левого форварда и оформил 3+2 по «гол + пас», включая дубль «Бресту» (3:0) в ЛЧ.

В последних 11 матчах Родриго совершил 14 результативных действий (10+4) — больше, чем в 43 предыдущих встречах (9+4). Всего в нынешнем сезоне вингер забил уже 12 мячей и сделал шесть ассистов. Интересно, что на левом фланге бразилец проявлял себя чуть полезнее: 6+4 против 6+2 справа.

Тем не менее первым выбором Карло Анчелотти на позицию левого форварда останется Винисиус, хоть он и не забивал в ла лиге с 11 ноября. Об этом сообщил инсайд Marca и намекнул сам итальянец перед матчем с «Эспаньолом».

«Родриго очень комфортно чувствует себя слева в атаке, но он также вносит большой вклад в успехи команды, играя справа. Он очень универсальный футболист», — сказал главный тренер мадридцев.

Родриго и Карло Анчелотти («Реал»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Эспаньол» — «Реал»

У хозяев потерь нет. В лазарете «Мадрида» трое игроков: Дани Карвахаль и Эдер Милитао находятся на разных этапах реабилитации после разрыва «крестов», Эдуардо Камавинга залечивает повреждение мышц бедра и вернется в общую группу в начале февраля.

«Эспаньол» — «Реал»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает 199 матчей: у сливочных 118 побед, у каталонцев — 45. Еще 36 игр завершились вничью.

В первом круге «Реал» разгромил «Эспаньол» на «Сантьяго Бернабеу» (4:1). Гости открыли счет на 54-й минуте — помог автогол Тибо Куртуа. Уже через четыре минуты Дани Карвахаль сравнял счет, а в заключительную 15-минутку отличились Родриго, Винисиус и Килиан Мбаппе с пенальти.

Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Реал»

В последний раз «попугаи» обыграли сливочных в октябре 2021-го — как раз на родном «RCDE Стэдиум» (2:1). После этого мадридцы добыли четыре победы подряд, в каждой встрече забивая как минимум трижды. Команде Анчелотти вполне по силам продлить эту серию, ведь бланкос разгромили соперников в пяти прошлых матчах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.93.