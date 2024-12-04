ЦСКА в плохой форме поедет в Воронеж. «Факел» почти не проигрывает и уже остановил армейцев в этом сезоне

У воронежцев одно поражение в восьми последних турах.

ЦСКА в заключительной игре осенней части РПЛ отправится на выезд в Воронеж, где встретится с «Факелом». Игра 18-го тура пройдет 8 декабря на стадионе «Факел» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 16.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — ЦСКА 8 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение армейцам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.99, это около 48% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.00 (23%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 3.15 (29%).

В игре первого круга команды не выявили победителя (0:0). Вероятность того, что «Факел» вновь как минимум не уступит красно-синим, оценена в 1.76.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа ЦСКА 1:0 — за 4.90;

• 1:1 — за 5.60;

• 0:0 — за 6.00.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.47, ТМ 2.5 — за 1.49.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.20, опция «обе забьют — нет» идет за 1.62.

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«Факел» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 4 декабря 2024 года