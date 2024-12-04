ЦСКА в плохой форме поедет в Воронеж. «Факел» почти не проигрывает и уже остановил армейцев в этом сезоне

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Сегодня, 17:15
ЦСКА в заключительной игре осенней части РПЛ отправится на выезд в Воронеж, где встретится с «Факелом». Игра 18-го тура пройдет 8 декабря на стадионе «Факел» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 16.20 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение армейцам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.99, это около 48% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.00 (23%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 3.15 (29%).
В игре первого круга команды не выявили победителя (0:0). Вероятность того, что «Факел» вновь как минимум не уступит красно-синим, оценена в 1.76.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа ЦСКА 1:0 — за 4.90;
• 1:1 — за 5.60;
• 0:0 — за 6.00.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.47, ТМ 2.5 — за 1.49.
Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.20, опция «обе забьют — нет» идет за 1.62.
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Армейцы подошли к матчу в плохой форме: в РПЛ съехали на шестую строчку, а в последних пяти турах одержали лишь одну победу — над кризисными «Крыльями Советов» (2:1). При этом красно-синие уступили «Спартаку» в дерби (0:2), а в последнем туре с огромным трудом спаслись от поражения в игре с «Рубином» (2:2) — ушли с 0:2, сравняв счет на шестой компенсированной минуте. Причем дубль в ворота казанцев отправил центральный защитник Матвей Лукин. Нападение ЦСКА в этом сезоне действительно работает не лучшим образом — вторым бомбардиром команды является другой центрбек Игорь Дивеев, у него шесть мячей во всех турнирах.
При этом летом команда подписала двух центральных нападающих — Секу Койта и Сауля Гуарирапу. На двоих они не забили ни одного мяча в РПЛ. У венесуэльца вообще нет ни одного результативного действия в составе ЦСКА, малиец отметился одним взятием ворот в Кубке России. Осенью армейцы набирали очки благодаря хорошей игре в защите — к примеру, с конца августа по финиш октября не пропустили в девяти из 12 встреч во всех соревнованиях. Однако сейчас и в обороне у коллектива Марко Николича не все гладко — не могут сыграть на ноль в четырех турах чемпионата подряд и всего пропустили за это время семь мячей.
«До игры со «Спартаком», даже за два матча до «Спартака», у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры. Сейчас у нас снова игра идет. А когда она идет, я знаю, и результат будет», — не теряет оптимизма главный тренер москвичей Марко Николич.
Хозяева идут в районе стыковых матчей: набрали 14 баллов в 17 турах и разместились на 14-й строчке — отрыв от зоны прямого вылета составляет четыре очка. В последнее время команда неплохо набирает очки — уступила лишь в одном из восьми предыдущих матчей чемпионата, правда, целых шесть раз сыграла вничью. За это время «Факел» сдержал ЦСКА (0:0) в матче первого круга и московское «Динамо» (1:1), а уступил с минимальным отставанием только «Локомотиву» (1:2).
О потерях в составах команд ничего не известно.
26 октября команды сыграли вничью на стадионе армейцев (0:0). А в последних пяти матчах во всех турнирах армейцы лишь раз обыграли коллектив из Воронежа.
Хозяева удачно играют против ЦСКА — проиграли лишь раз в пяти последних поединках во всех турнирах, а также уже оформили одну ничью в этом сезоне. «Факел» уступил лишь раз в восьми последних турах РПЛ, в то время как армейцы победили лишь раз в пяти предыдущих. Также коллектив из Воронежа удачно выступает дома — одно поражение в восьми матчах чемпионата в текущей кампании.
Рекомендуемая ставка: «Факел» не проиграет за 1.76.
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