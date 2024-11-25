Немецкий клуб может практически лишиться шансов на плей-офф.

26 ноября в Лиге чемпионов состоится матч между «Интером» и «Лейпцигом». Он пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире его будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Жоау Пиньейру из Португалии.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Лейпциг» 26 ноября 2024 года

«Интер» — безоговорочный фаворит встречи, на победу которого в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.45. Вероятность этого исхода — примерно 69%. Ничья котируется за 4.70 (21%), успех «Лейпцига» — за 6.40 (10%).

Если немецкий клуб не проиграет (Х2), сыграет пари за 2.75.

Эксперты убеждены, что матч получится «верховым»: ТБ 2.5 идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Интера» — за 8.00;

2:1 — за 8.50;

1:0 — 9.00.

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«Интер» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года

«Лейпциг» находится на грани полного краха в Лиге чемпионов. Команда, которая последние два года выходила в плей-офф турнира, в новом формате соревнований демонстрирует удручающие результаты — на ее счету ноль очков после четырех матчей. Если поражение от «Ливерпуля» читалось еще до игры (итог — 0:1), то с «Ювентусом» и «Атлетико» немцы вполне могли тягаться. Однако получили 2:3 и 1:2 соответственно. Но самый неожиданный исход случился в Глазго, где команда Марко Розе уступила 1:3. В результате перед пятым туром она занимает 32-е место из 36 с отставанием в пять очков от конкурентов за место в 1/16 финала.

В чемпионате Германии «Лейпциг» идет относительно неплохо, занимая третье место после 11 туров, однако уступает «Баварии» уже восемь очков. Такой отрыв мюнхенцев сформировался в последние недели, которые РБ провел откровенно слабо: проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2) и «Хоффенхайму» в минувшие выходные (3:4), а также сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха. В этих встречах «быки» пропустили больше половины всех мячей в текущей бундеслиге — всего у них в пассиве девять голов. Результат очень солидный (меньше гола за 90 минут), но прибавлять явно есть куда.

Во вторник «Лейпциг» сыграет в Милане с «Интером», который может снизить его шансы на еврокубковую весну до 10 и менее процентов. Нерадзурри в выходные катком прокатились по «Вероне» в серии А (5:0) и продолжили прессинг лидирующего «Наполи», который впереди всего на один балл. В чемпионате Италии миланцы проиграли всего раз, чего в ЛЧ с ними не случалось. Хотя помимо скромных «Црвены Звезды» (4:0) и «Янг Бойз» (1:0) в соперниках у них были лучшие команды Англии — «Сити» с «Арсеналом». С «горожанами» они поделили очки (0:0), а «канониров» вовсе переиграли (1:0). В общей таблице «Интер» занимает пятое место с 10 баллами и всего в двух позади «Ливерпуля».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Интер» — «Лейпциг»

У хозяев всего одна потеря перед встречей с «Лейпцигом» — небольшое повреждение у Ачерби, который был заменен уже на 15-й минуте матча с «Вероной».

У немцев проблем значительно больше: недоступны важные атакующие игроки Поульсен, Элмас и Симонс, а также полузащитник Шлагер, защитники Раум и Битшиабу.

«Интер» — «Лейпциг»: статистика личных встреч

Это будет первая встреча команд на всех возможных уровнях.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лейпциг»

В Лиге чемпионов «Интер» выиграл оба домашних матча, не пропустив ни мяча. Если же рассматривать все турниры, то в девяти встречах миланцы одержали шесть побед, в четырех случаях забив по три и более раза. Учитывая явные проблемы «Лейпцига» на протяжение турнира, а также большое количество пропущенных голов в последние недели, стоит ждать крупной победы хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и ТБ 2.5 за 1.98.

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