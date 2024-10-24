«Интер Майами» — сильнейшая команда регулярки.

Команда Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» в первом раунде плей-офф МЛС встретится с «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес. Игра пройдет 26 октября на «DRV PNK Stadium» и начнется в 3.30 по московскому времени. В России легальной трансляции не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» 26 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.40, вероятность этого результата — примерно 69%. Выигрыш «Атланты» доступен с котировкой 6.00 (14%), даже ничья идет за чуть меньшие 5.20 (17%).

Вероятность того, что в следующий раунд пройдут хозяева, оценена в 1.35, этот рынок на гостей дан за 3.25.

Три наиболее реальных, по данным экспертов, результата встречи отражают превосходство «Интера»:

• 2:1 — за 8.00;

• 3:1 — за 9.20;

• 2:0 — за 9.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 3.5 — за 2.01.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.47, альтернативный вариант дан за 2.55.

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«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: прогноз и анализ матча МЛС 26 октября 2024 года

«Атланта» пробралась в плей-офф через плей-ин — дополнительный раунд, в котором восьмая и девятая команды конференции определяют, кто выступит в 1/8 финала. Клуб Алексея Миранчука не без проблем отобрался даже в эту стадию: с 40 очками заскочил на девятую строчку конференции благодаря победе в последнем туре над «Орландо Сити» с незабитым пенальти от самого россиянина. «Юнайтед» по дополнительным показателям обскакали «Ди-Си Юнайтед» и на три балла объехали «Торонто» и «Филадельфию» благодаря их поражениям в последнем туре регулярного чемпионата.

Миранчук быстро стал одним из самых полезных игроков в не самой сильной команде МЛС. Россиянин провел в Северной Америке 10 матчей, в которых оформил пять результативных действий (3+2). Первый гол за клуб он забил как раз «Интеру» — 19 сентября принес «Атланте» ничью (2:2) потрясающим лонгшотом на 84-й минуте. Тот мяч даже признали лучшим в сентябре и номинировали на самый красивый во всем сезоне. Важнейший ассист Алексей оформил и в матче плей-ин с «Монреалем»: неукротимо навесил со штрафного в конце первого тайма на второй гол команды — в итоге в основное время была ничья 2:2, а «Атланта» прошла дальше по пенальти. Российский полузащитник реализовал свою попытку.

«Хочу сказать, что он прямо расцвел в США. Не чувствует давления, а, наоборот, чувствует доброжелательное отношение тренера и команды — молодец. Очень рада за него. То, что ему уже доверяют бить пенальти, говорит об уровне его мастерства. Миранчук вообще большой талант, я считаю, что он был недооценен в «Аталанте», но сейчас он может получить признание», — сказала «Известиям» экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.

«Интер» провел регулярный чемпионат куда сильнее: выиграл Восточную конференцию и набрал наибольшее количество очков (74) во всей МЛС. Потрясающую результативность в команде демонстрируют бывшие партнеры по «Барселоне» — Лионель Месси и Луис Суарес. Аргентинец в 22 матчах сезона настрелял 22+12, уругваец — 24+12 за 34 встречи. Также в команде выступают другие бывшие звезды европейского футбола Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

У хозяев травмированы центральный защитник Николас Фрейре, а также атакующие полузащитники Факундо Фариас и Матиас Рохас. У гостей к игре готовы все.

«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: статистика личных встреч

Пока в противостоянии команд равенство. Они встречались 14 раз во всех турнирах: одержали по пять побед и четыре раза закончили вничью.

Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»

Хозяева выглядят фаворитами: подошли к матчу на серии из девяти игр без поражений, а также в статусе сильнейшей команды регулярного чемпионата. «Атланта» же подъехала в плей-офф через плей-ин и во время сезона не выглядела фаворитом турнира на вылет. При этом команды друг с другом обычно играют очень ярко: в четырех последних матчах заколачивали на двоих минимум четыре мяча.

Рекомендуемая ставка: «Интер» не проиграет и ТБ 3.5 гола за 1.99.

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