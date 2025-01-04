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Сегодня, 21:05

Консейсау победил в первом матче во главе «Милана». Но он еще не готов бороться с «Интером» Индзаги

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан» 6 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Игроки «Интера» в матче против «Аталанты».
Фото Getty Images
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У нерадзурри пять сухих побед подряд.

6 января в Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Италии — в решающем матче нас ждет дерби «Интера» и «Милана». Игра состоится на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. С 21.45 мск прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Италия. Суперкубок. Финал
06 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан» 6 января 2025 года

По мнению букмекеров, нерадзурри — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.73, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш «Милана» дан за 4.50 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (25%).

Итоговый триумф «Интера» доступен с котировкой 1.43, этот рынок на россонери оценен в 2.85.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство номинальных хозяев:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.76, противоположный вариант идет за 2.04.

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«Интер» — «Милан»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 6 января 2025 года

Нерадзурри очень уверенно вышли в финал: разделались с яркой «Аталантой» (2:0) и могли забивать еще больше — нанесли 21 удар (семь в створ), а Лаутаро Мартинес лично загубил несколько шикарных моментов. Вместо аргентинца внезапно солировал правый латераль Дензел Думфрис: голландец пристрелил соперника дублем, а оба его мяча получились очень эффектными. Первый гол Думфрис завалил ударом через себя, второй — смачным дальним ударом от перекладины.

Форма «Интера» в целом впечатляет: последние пять матчей во всех турнирах закончились сухими победами с общим счетом 15:0, а в серии А команда Симоне Индзаги уже лидирует по потерянным очкам. «Мы были очень хороши. Мы проявили себя как отличная команда в обоих таймах: были сосредоточены и играли технично. Во втором тайме мы должны были сделать счет 3:0, но я должен поздравить ребят. Нам следовало снять все вопросы немного раньше, но я не могу критиковать игроков. Мы провели отличный матч, и я очень доволен», — прокомментировал Индзаги победу над «Аталантой».

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Ситуация в «Милане» далеко не такая стабильная: команда сменила тренера незадолго до полуфинала Суперкубка — на место Паулу Фонсеки пришел Сержиу Консейсау. Россонери выиграли в первом же матче под руководством португальца: дожали «Ювентус» (2:1) в полуфинале Суперкубка. Оба гола были забиты в последние 20 минут и вышли курьезными: Кристиан Пулишич реализовал пенальти, а победный мяч несуразно влетел от центрального защитник «старой синьоры» Федерико Гатти.

«Мы заслужили победу игрой во втором тайме, тогда как в первом я увидел «Милан» образца 2-3-недельной давности: нерешительность в обороне, плохая игра с мячом из-за усталости и несвоевременный прессинг. Игрокам следовало делать то, к чему мы готовились, и если бы мы проиграли 0:2 или 0:3, то ответственность лежала бы на мне. Во втором тайме они сыграли поистине отважно, совсем иначе, чем в первом. Я доволен, но мы еще ничего не сделали, мы в финале и должны подготовиться к матчу с «Интером», — высказался Консейсау после победы.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Интер» — «Милан»

У нерадзурри травмированы защитники Франческо Ачерби и Бенжамен Павар, также под вопросом состояние Маркуса Тюрама.

У россонери не будет Алессандро Флоренци, Рубена Лофтус-Чика, Рафаэля Леао, Ноа Окафора и Сэмюэля Чуквуэзе.

«Интер» — «Милан»: статистика личных встреч

В этом сезоне «Милан» обыграл соперника в чемпионате (2:1). Однако в предыдущих 10 поединках во всех турнирах на счету «Интера» семь побед.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

Команда Симоне Индзаги выглядит солидным фаворитом: в полуфинале уверенно разделалась с одним из лидеров серии А «Аталантой» (2:0), что стало пятой сухой победой «Интера» подряд. В 10 последних встречах во всех турнирах нерадзурри не победили лишь дважды, а также они имеют серьезный перевес в личных встречах — семь побед в 10 прошлых играх. «Милан» вряд ли способен серьезно конкурировать с таким соперником: в команде только что сменился тренер, а победа над «Ювентусом» была добыта не без везения.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.73.

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