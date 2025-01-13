Царукян свергнет Махачева? Ислам хвалит соперника, но его борьба может стать ключевым фактором

Битва лучших легковесов UFC.

В ночь с 18 на 19 января в США пройдет долгожданный турнир UFC 311, в главном событии которого за пояс легкого дивизиона сразятся Ислам Махачев и Арман Царукян. Ивент планируется на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе, однако он может быть перенесен на другую площадку из-за пожаров в городе. Прямую трансляцию турнира покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Сражение Махачева и Царукяна начнется в районе 8.30 по московскому времени.

Ислам Махачев

Действующий чемпион является солидным фаворитом: аналитики букмекерской компании FONBET предлагают на победу Махачева коэффициент 1.22, что составляет приблизительно 79% вероятности. Такое превосходство россиянина неудивительно: он провел уже три успешные защиты титула — оказался сильнее Дастина Порье и дважды победил Алекса Волкановски.

Махачев проиграл лишь раз в карьере — во втором бое в UFC улетел в нокаут от бразильца Адриану Мартинса. Далее Ислам выдал серию из 14 побед, одна из них случилась над Царукяном — бойцы схлестнулись в апреле 2019-го, когда оба находились далековато от чемпионских разборок. Россиянин выиграл единогласным решением судей, а поединок признали «боем вечера».

На старте карьеры в UFC выигрыши решением не были для Ислама редкостью, однако в последнее время он часто побеждает оппонентов досрочно. Из восьми его предыдущих поединков лишь один дошел до просмотра судейских карточек — первая заруба с Волкановски, который, вероятно, был самым тяжелым соперником Махачева в карьере. При этом россиянин встречался и с другими именитыми файтерами: Дастином Порье, Дэном Хукером, а титул он завоевал в противостоянии с Чарльзом Оливейрой.

Сам Махачев высокого мнения и о предстоящем сопернике. «Согласен с тренером — у Царукяна нет слабостей. Если я хочу их найти, то придется глубоко изучить его навыки. У Армана есть все, это настоящий претендент на титул. Я усердно готовлюсь к защите уже три месяца, потому что знаю, что есть бойцы, которые хотят забрать мой пояс. Не хочу давать никому шанса», — оценил Ислам оппонента.

Махачев старается переводить соперников в борьбу, где уже доводит дело до победы — за карьеру оформил 12 побед сабмишенами, причем в последних восьми поединках он пять раз прикончил оппонентов приемами. Также в среднем за бой он проводит 3,19 тейкдауна, а сам успешно защищается от 91% попыток переводов в исполнении соперников.

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Арман Царукян

Претендента считают явным андердогом: на его успех предложена котировка 4.50 (20%). При этом в UFC у Армана лишь на одно поражение больше, чем у Махачева: в 2019-м уступил самому Исламу, а в июне 2022-го проиграл единогласным решением поляку Матеушу Гамроту. Всего за карьеру в ММА Царукян допустил три поражения при 22 победах.

Перед чемпионской схваткой Царукян прошел одного из сильнейших легковесов организации — бразильца Чарльза Оливейру, который сам владел чемпионским поясом до эры Махачева, а сейчас идет на второй строчке рейтинга. Бой получился очень конкурентным, а Арман забрал победу лишь раздельным решением судей. В одном эпизоде Оливейра даже был близок к тому, чтобы задушить соперника, но уроженец Грузии выкарабкался из захвата бразильца.

Царукян, в отличие от оппонента, гораздо чаще и успешнее включает ударную технику — в пяти из последних восьми поединков нокаутировал оппонентов. Причем скиллы бойца разнообразны: может перебить как руками, так и неожиданно потушить ногой, как это было с Бенэилом Дариушем — его Арман уронил мощным ударом коленом из стойки.

В среднем за минуту он наносит 3,79 акцентированного удара, а 63% значимых попаданий выбрасывает как раз из стойки. При этом Арман действительно неплохо борется — проводит 3,25 тейкдауна в среднем за поединок, однако не применяет приемы. В партере Царукян может забивать соперников.

«Чувствую ли я неуважение фанатов? Люди могут говорить все, что захотят. Моя цель — пояс. Я не хочу давать интервью, лучше сосредоточусь на тренировках и восстановлении. Я общаюсь только из-за совета менеджера. Бой с Махачевым — самый важный в карьере. Даже не хочу его продвигать, важен только пояс», — поделился Царукян перед поединком.

Возможна ли ничья

Ни у одного из бойцов в карьере не было ничьих. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 64.0 (1%).

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