Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 Испания — Турция 18 ноября 2025 года

«Лунным звездам» нужна победа с разницей в семь голов.

18 ноября Испания примет сборную Турции в заключительном туре квалификации ЧМ-2026. Сборные сыграют на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

18 ноября, 22:45. Estadio La Cartuja (Севилья)

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Испания — Турция 18 ноября 2025 года

Эксперты назвали хозяев безоговорочными фаворитами: успех команды Луиса де ла Фуэнте оценили в 1.25, это примерно 76% вероятности. На выигрыш Турции предложили котировку 12.00 (8%), на ничью — 6.10 (16%).

Поставить на победу «Красной фурии» с форой (-2) можно за 2.02. Опция Ф(+2) для гостей доступна за 1.75.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10. «Обе забьют» дали за 1.95, обратный рынок — за 1.80.

В текущем отборе испанцы не пропустили ни одного мяча. Коэффициент на продолжение серии — 1.88.

Испания — Турция: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 18 ноября 2025 года

«Красная фурия» оказалась безжалостной к соперникам по отборочной группе — пять побед в пяти турах с общим счетом 19:0. Наименее результативной получилась домашняя встреча с Грузией (2:0). Сильнее всех не повезло Турции (0:6), но и Болгарии по сумме двух игр тоже прилично досталось (0:3, 0:4).

В субботу испанцы учинили разгром в Тбилиси (4:0) и продлили серию без поражений в официальных матчах до 30 — это новый рекорд сборной. Предыдущее достижение держалось больше 12 лет — с июня 2010-го по июнь 2013 года не проиграли в 29 встречах подряд.

В последний раз команда Луиса де ла Фуэнте уступила в основное время в марте 2023-го — Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024. После чего собрала 25 побед, пять ничьих и допустила лишь одну осечку — в серии пенальти с Португалией в финале Лиги наций (2:2, 3:5).

Микель Мерино (сборная Испании). Фото Global Look Press

Домашний разгром от Испании — единственное поражение сборной Турции в отборе ЧМ-2026: в четырех других матчах победили с общим счетом 15:4 и гарантировали себе стыки. Единственный шанс на прямую путевку — выиграть в Севилье с разницей в семь голов.

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Турция

Из-за различных повреждений за хозяев не сыграют Ламин Ямаль и Дин Хаусен. У гостей одна потеря: в лазарете находится защитник Айхан Каан.

Испания — Турция: статистика личных встреч

«Красная фурия» имеет безоговорочное преимущество в истории противостояния в официальных матчах: шесть побед при двух ничьих и лишь одном поражении. Разница мячей — 20:5.

В товарищеских встречах испанцы и вовсе не уступали: в ноябре 1957 года выиграли с разгромным счетом (3:0), а в июне 1952-го и октябре 1973-го соперники разошлись без голов.

Прогноз и ставка на матч Испания — Турция

У команды Де ла Фуэнте остался лишь один шаг до выхода на ЧМ-2026 — сделать его перед родными фанатами будет особенно приятно. Мощная пятиматчевая серия «Красной фурии» без пропущенных голов и разгром «Лунных звезд» в первом круге намекают на то, что испанцы добьются результата уверенно и эффектно.

Рекомендуемая ставка: только Испания забьет за 1.98.