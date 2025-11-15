Бельгия близка к получению прямой путевки на ЧМ-2026. Победа в Казахстане сделает ее практически недосягаемой для конкурентов

Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 Казахстан — Бельгия 15 ноября 2025 года

«Ястребы» завершат отборочный этап на родном стадионе.

15 ноября Казахстан примет сборную Бельгии в квалификации ЧМ-2026. Матч состоится на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана)

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Казахстан — Бельгия 15 ноября 2025 года

Аналитики не верят в хозяев: поставить на победу «Ястребов» можно с коэффициентом 15.00, это примерно 53% вероятности. Выигрыш Бельгии оценили в 1.18 (20%). На ничью предложили котировку 7.20 (27%).

Казахстан не уступил в двух встречах подряд. Верите, что серия продлится? Опция 1Х доступна за 4.90.

Тотал больше трех мячей идет за 1.60, ТМ 3 — за 2.25. Рынок «обе забьют» дали за 2.02, обратный вариант — за 1.75.

Шесть наиболее вероятных результатов матча, по версии экспертов, указывают на победу «Красных дьяволов»:

2:0 и 3:0 — за 7.00 и 7.50 ;

1:0 и 2:1 — за 10.00 ;

4:0 и 3:1 — за 10.00 и 11.00 .

Казахстан — Бельгия: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 15 ноября 2025 года

После смены тренера «Ястребы» еще не проигрывали: под руководством Талгата Байсуфинова разгромили аутсайдера группы Лихтенштейн (4:0) и разделили очки с одним из лидеров — Северной Македонией (1:1).

В пяти предыдущих турах отборочной кампании Казахстан потерпел четыре поражения с разницей мячей 1:11 и лишился шансов даже на стыки: при Али Алиеве победили только все тот же Лихтенштейн (2:0).

Бельгия допустила только две осечки в шести турах квалификации — разошлась вничью с македонцами в Скопье (1:1) и Генте (0:0). В остальных четырех встречах команда Руди Гарсии выиграла с общим счетом 20:5 и лидирует в таблице. Уэльс отстает на четыре очка при матче в запасе, который проведет с Лихтенштейном, Северная Македония — на одно.

Победа на «Астана Арене» практически гарантирует «Красным дьяволам» путевку на ЧМ-2026: в заключительном туре бельгийцы примут Лихтенштейн в Льеже, а конкуренты сыграют между собой. При равенстве баллов будут смотреть на разницу голов, а по этому показателю команда Гарсии (+15) с отрывом опережает и балканцев (+9), и британцев (+3).

Сборная Бельгии. Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Казахстан — Бельгия

За хозяев из-за повреждения не сыграет Бахтиер Зайнутдинов. В составе гостей пять потерь: на больничном находятся Ромелу Лукаку, Кевин де Брейне, Тибо Куртуа, Зено Дебаст и Малик Фофана.

Казахстан — Бельгия: статистика личных встреч

Два месяца назад команда Руди Гарсии разгромила «Ястребов» на стадионе «Констант Ванден Сток» (6:0). Кевин де Брейне и Жереми Доку оформили по дублю из голов, Шарль де Кетеларе и Алексис Салемакерс — из ассистов. Также по мячу забили Николас Раскин и Тома Менье. А де Брейне отметился еще и результативным пасом.

Жереми Доку и Галымжан Кенжебек в матче Бельгия — Казахстан. Фото Global Look Press

До этого сборные пересекались только в отборочных стадиях чемпионатов Европы: в квалификации Евро-2008 разошлись вничью и в Брюсселе (0:0), и в Алма-Ате (2:2). В борьбе за Евро-2012 «Красные дьяволы» уверенно победили сначала на выезде (2:0), а затем и дома (4:1). А на пути в финальный этап Евро-2020 выиграли всухую и на своем поле (3:0), и в гостях (2:0).

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Бельгия

Команда Гарсии выиграла с разницей в 2+ мяча в половине из шести встреч квалификации. Победа на «Астана Арене» практически гарантирует «Красным дьяволам» путевку на ЧМ-2026, поэтому гости выложатся на максимум, чтобы добиться необходимого результата.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2) за 1.82.