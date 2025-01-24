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Сегодня, 21:25

Клиент букмекера поставил 500 000 рублей на победу «Локомотива» над «Спартаком» в КХЛ. Ярославцы выиграли у москвичей оба матча в этом сезоне

Александр Радулов.
Фото Официальный сайт ХК «Локомотив»
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25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча железнодорожников. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу москвичей можно по коэффициенту 2.90 (или 33%). Ничейный исход в линии идет за 3.85 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.75 (55%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.10 (45%).

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Клиенты букмекера верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 84% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 14% сделано в пользу красно-белых, еще приблизительно 2% - на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов зафиксировано соотношение 99% на 1% в пользу железнодорожников.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.30, по буллитам — за 7.10. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 9.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если «Локо» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.50.

«Спартак» и «Локомотив» встречались в этом сезоне два раза, и во всех играх сильнее оказывались железнодорожники — 2:0, 5:4. Аналитики БК считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как последнее. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.73. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.10.

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Также аналитики считают, что счет откроют игроки команды из Ярославля. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.82. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Спартака» котируется за 1.98.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Котировки на второй период — 3.55. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

Самая крупная ставка среди клиентов на предстоящий матч — 500 000 рублей на победу «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов по коэффициенту 1.85.

«Локомотив» одержал 38 побед и потерпел 11 поражений в текущем сезоне. Железнодорожники — лидеры Западной конференции КХЛ. Статистика «Спартака» скромнее: 27 побед и 19 поражений. Красно-белые идут на пятом месте «Запада».

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Если «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина, сыграет ставка за 4.50. Ярославцы — фавориты в борьбе за чемпионство. Чемпионство «Спартака» котируется за 10.0. Шансы «Локомотива» и «Спартака» стать лучшим клубом Западной конференции совсем полярные и оцениваются коэффициентами 1.13 и 17.0 соответственно.

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ХК Локомотив (Ярославль)
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