Клиент букмекера выиграл почти 15 000 000 рублей благодаря победе Киз на Australian Open

В финале женского одиночного разряда Australian Open американка Мэдисон Киз победила Арину Соболенко из Белоруссии — 6:3, 2:6, 7:5. Этому событию обрадовался клиент букмекерской компании PARI, ведь он выиграл почти 15 000 000 рублей благодаря успеху 29-летней Киз.

Игрок сделал ставку вечером накануне финала через мобильное приложение PARI на iOS. Он заключил пари на победу Киз на сумму 4 200 000 рублей. Аналитики оценивали вероятность триумфа американки коэффициентом 3.50. Соответственно, явным фаворитом считалась Соболенко.

Киз в финале сразу же захватила инициативу и повела с двойным брейком — 4:1. Ей удалось удержать преимущество и довести партию до победы со счетом 6:3. Во втором сете Соболенко включилась, взяла две подачи соперницы и уверенно забрала сет — 6:2.

Самым напряженным стал заключительный игровой отрезок. До 12-го гейма соперницы брали свои подачи, никому не удавалось добраться даже до брейк-пойнта. Дрогнула в итоге первая ракетка мира. Киз получила двойной матчбол на подаче Соболенко и реализовала его со второй попытки. Таким образом, ставка клиента букмекера оказалась удачной. На выплату он получил 14 700 000 рублей, при этом чистый выигрыш составил 10 500 000 рублей.

Новоиспеченная чемпионка Australian Open — 14-я ракетка мира. Ранее на кортах Мельбурна Киз не забиралась дальше полуфинала. Это первый титул из серии «Большого шлема» в ее карьере.