«Ахмат» уже несколько раз насолил «Краснодару» в этом сезоне. Новая осечка против грозненцев может стоить «быкам» чемпионства

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года

После зимней паузы команда Сергея Ташуева еще не проигрывала в РПЛ.

19 апреля «Краснодар» примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата России. Игра стартует в 19.30 по московскому времени, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнется в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» 19 апреля 2025 года

Аналитики считают «быков» фаворитами. Победу команды Мурада Мусаева можно взять с коэффициентом 1.70, вероятность — примерно 59%. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех грозненцев — за 5.10 (20%).

Черно-зеленые обыграли «Ахмат» лишь в одном из шести предыдущих домашних матчей. Непоражение гостей идет за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.87, ТМ 2.5 гола — за 1.93. Рынок «обе забьют» предложили за 1.85, обратный вариант — за 1.95.

Самыми ожидаемым результатом эксперты считают победу «Краснодара» со счетом 1:0 — такой исход оценили котировкой 7.50.

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 апреля 2025 года

Черно-зеленые прервали шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате в самый неподходящий момент — против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Причем поражение от главного конкурента в борьбе за титул получилось разгромным: «быки» открыли счет, после чего получили в свои ворота четыре мяча. На гол Никиты Кривцова ответили Андрей Мостовой, Лусиано Гонду, Максим Глушенков и Луис Энрике.

За шесть туров до финиша РПЛ сине-бело-голубые отстают от команды Мурада Мусаева на два очка. Аналитическая компания Opta считает шансы на золото практически равными: суперкомпьютер оценил вероятное чемпионство «Краснодара» в 45,1%, «Зенита» — в 45,2%.

«Не знаю, что сказать. Проиграли. Сейчас нужно исправить много вещей. Что стало ключевым в поражении? Мы знали, что будет сложный матч, но, конечно, в нашем поражении есть заслуга соперника. Был не очень хороший день.

Психологически нам не будет сложнее, ведь если бы победили, что — выиграли бы чемпионат? Почему это может как-то сказаться, если мы на первом месте? Будем продолжать работать», — сказал Джон Кордоба.

Джон Кордоба («Краснодар»). Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

«Ахмат» еще не проигрывал в РПЛ после возобновления сезона — две победы и четыре ничьи. Кстати, грозненцы — самая миролюбивая команда чемпионата: разделили очки с соперниками 11 раз. До легендарного рекорда «Сатурна» — пять ничьих.

Единственное весеннее поражение бело-зеленых пришлось на Кубок России: во вторник обидно уступили «Локомотиву» (1:2) и вылетели в полуфинале Пути регионов. Команда Сергея Ташуева открыла счет уже на восьмой минуте — отличился Родриго Руис Диас. Но перед перерывом пропустила дважды: Дмитрий Воробьев забил на 44-й минуте, Егор Погостнов — на 45-й.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ахмат»

В лазарете «быков» находится только запасной вратарь Даниил Голиков. Лукас Оласа и Александр Черников пропустят встречу из-за перебора желтых карточек. У гостей две потери: Антон Швец в феврале перенес операцию на паху и в этом сезоне уже не сыграет, Владислав Камилов дисквалифицирован.

«Краснодар» — «Ахмат»: статистика личных встреч

В нынешнем сезоне команды сойдутся друг с другом уже в пятый раз: в июле разделили очки в Грозном в первом круге РПЛ (1:1), через месяц парни Мурада Мусаева победили дома на групповом этапе Кубка России (1:0), но на своем поле бело-зеленые взяли реванш (3:0).

Месяц назад соперники снова пересеклись в Кубке на стадионе «Краснодар» — уже в четвертьфинале Пути регионов. «Ахмат» пропустил первым, но сделал камбэк благодаря дублю Бернарда Бериши и выбил черно-зеленых из турнира.

Общая история противостояния клубов насчитывает 34 матча. «Быки» победили в 14 поединках, грозненцы — в 13. Еще семь встреч завершились вничью.

«Краснодар» — «Ахмат». Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ахмат»

Грозненцы — один из самых неудобных оппонентов для «быков»: черно-зеленые победили только в двух из 10 последних игр. К тому же команда Сергея Ташуева усиленно бьется за выживание и весной не потерпела ни одного поражения в чемпионате. В шести из восьми матчей после зимней паузы бело-зеленые обменялись голами с соперниками. В субботу это почти наверняка случится снова.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.