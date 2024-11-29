«Краснодар» упустил лидерство, но по-прежнему никому не проигрывал. «Спартак» воспользуется кризисом «быков»

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Сегодня, 19:30
Одна из центральных вывесок 17-го тура РПЛ — встреча «Краснодара» и «Спартака». Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.00 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен за 3.05 (30%), ничья идет за 3.45 (27%).
В первом круге «быки» на выезде разгромили «Спартак» (3:0). Вероятность непоражения команды Деяна Станковича в предстоящем матче оценена в 1.62.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:
• 1:1 — за 5.80;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.
Рынок на обмен результативными ударами доступен с котировкой 1.68, опция «обе забьют — нет» идет за 2.12.
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Хозяева находятся в чемпионской гонке: на одно очко отстали от лидирующего «Зенита» и остались единственной командой в чемпионате без поражений после 16 туров. Перед «Спартаком» подопечные Мурада Мусаева оформили три ничьих подряд: в чемпионате сыграли с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), а в Кубке России только в серии пенальти прошли «Тюмень» — основное время закончилось «мирными» 3:3. При этом до встречи с казанцами «быки» шли на серии из 11 побед подряд.
«Краснодар» делит первое место с «Зенитом» по забитым мячам в РПЛ: за 16 игр команды наколотили по 34 гола, в среднем это 2,16 мяча за 90 минут. Больше всех в составе «быков» отличился Джон Кордоба, который идет на третьем месте в гонке бомбардиров чемпионата России с восемью мячами. Также колумбиец с 12 результативными действиями — третий в топе по «гол+пас». Долгое время команда Мусаева выделялась и каменной обороной — не пропустила в девяти из 16 туров РПЛ. Правда, теперь она сыграла на ноль лишь в одном из шести последних матчей во всех турнирах.
«Спартак» располагается на четвертом месте в РПЛ и благодаря топовым результатам в последних матчах сократил отставание от занимающего третье место «Локомотива» до трех баллов. Красно-белые победили в четырех турах подряд, обыграв в дерби ЦСКА (2:0) и «Локомотив» (5:2). Правда, между удачными результатами москвичи дважды уступили «Ростову» (0:1 и 1:2) в Кубке России. «Хочу поздравить «Ростов». Результат в чем-то справедлив — они одержали две победы. Надеюсь, что мы встретимся в финале. Наша цель — дойти до конца. Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак», который я хочу видеть. Разница в таймах была невероятной», — сказал главный тренер «Спартака» Деян Станкович после второй игры.
Красно-белые тоже обладают мощным нападением. В 16 турах они отличились 30 раз, а в двух прошлых матчах заколотили девять голов. Отличную форму набрал нападающий Манфред Угальде — настрелял 12 мячей в чемпионате и возглавил гонку бомбардиров, а в двух последних играх премьер-лиги он оформил шесть результативных ударов, причем в ворота «Локо» отправил покер.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Спартак»
У «быков» нет проблем с составом. «Спартаку» же не помогут травмированный Никита Чернов и дисквалифицированный Кристофер Мартинс.
В игре первого круга «быки» разгромили москвичей 3:0. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.
«Быки» не побеждали в основное время на протяжении трех игр во всех турнирах и уже съехали с первой строчки в чемпионате России. Конечно, команда Мурада Мусаева по-прежнему никому не проигрывала, но теряла очки с соперниками гораздо ниже уровнем — «Рубином» и «Химками». «Спартак» же набрал неплохой ход: оформил четыре подряд победы в РПЛ с общим счетом 13:2. «Краснодар» как раз перестал выглядеть непробиваемым: не пропустил лишь в одной из шести последних встреч во всех соревнованиях, а всего за этот период в его воротах побывало девять мячей.
Рекомендуемая ставка: «Спартак» не проиграет» и ТБ 1.5 гола за 2.03.
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