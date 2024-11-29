«Краснодар» упустил лидерство, но по-прежнему никому не проигрывал. «Спартак» воспользуется кризисом «быков»

У красно-белых четыре победы подряд.

Одна из центральных вывесок 17-го тура РПЛ — встреча «Краснодара» и «Спартака». Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.00 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 1 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен за 3.05 (30%), ничья идет за 3.45 (27%).

В первом круге «быки» на выезде разгромили «Спартак» (3:0). Вероятность непоражения команды Деяна Станковича в предстоящем матче оценена в 1.62.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на обмен результативными ударами доступен с котировкой 1.68, опция «обе забьют — нет» идет за 2.12.

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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 1 декабря 2024 года

Хозяева находятся в чемпионской гонке: на одно очко отстали от лидирующего «Зенита» и остались единственной командой в чемпионате без поражений после 16 туров. Перед «Спартаком» подопечные Мурада Мусаева оформили три ничьих подряд: в чемпионате сыграли с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), а в Кубке России только в серии пенальти прошли «Тюмень» — основное время закончилось «мирными» 3:3. При этом до встречи с казанцами «быки» шли на серии из 11 побед подряд.