Клиент FONBET взял одинаковый исход в шести матчах Лиги наций. Гол Венгрии с пенальти на 99-й минуте принес ему 4,7 миллиона рублей

Фантастическое везение!

Последние несколько дней фанаты футбола наслаждались матчами национальных команд. В Европе большинство из них провели очередные встречи в рамках Лиги наций. Один из клиентов FONBET воспользовался этим обстоятельством и поставил 107 200 рублей на экспресс из шести событий под коэффициент 43.84. В результате успеха его выигрыш составил 4 699 648.

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Экспресс выглядит следующим образом:

Чехия — Грузия, обе забьют за 1.75 (2:1);

Босния и Герцеговина — Нидерланды, обе забьют за 1.92 (1:1);

Венгрия — Германия, обе забьют за 1.70 (1:1);

Албания — Украина, обе забьют за 2.05 (1:2);

Черногория — Турция, обе забьют за 1.95 (3:1);

Уэльс — Исландия, обе забьют за 1.92 (4:1).

Коэффициент: 1.75 х 1.92 х 1.70 х 2.05 х 1.95 х 1.92 = 43.84.

Венгрия забила в последней атаке и принесла выигрыш

Очевидно, что ставка на шесть событий не могла сыграть без единого дрогнувшего мускула. Конечно, в некоторых матчах голы в обе стороны были забиты довольно быстро. Например, Уэльс с Исландией и Черногория с Турцией управились уже в первые 45 минут. По итогам 70 минут игры прогноз прошел еще в двух играх: Грузия усилиями Микаутадзе отыграла мяч во встрече с Чехией, а Босния сравняла счет и удержала ничью против Нидерландов. Ассист на Демировича выполнил, кажется, нестареющий Джеко.

Если в этих четырех матчах нужный результат был достигнут довольно быстро, то в оставшихся двух ситуация была диаметрально противоположной. Украина в гостевой битве с Албанией за право не стать последней в группе быстро повела 2:0, в то время как соперник нанес за тайм два невнятных удара. Во втором тайме албанцы вроде бы пришли в себя, но долго не могли создать опасность у ворот Трубина. И все-таки на исходе игры одно из двух попаданий в створ оказалось голевым: вышедший на замену Байрами подошел к точке и на 75-й минуте размочил счет.

Критическое положение возникло в матче Венгрия — Германия. Там команды не забили ни в первые 45 минут, ни по итогам 70 — хозяева что было сил охраняли ничью. Однако на 76-й немцы в сутолоке у чужих ворот проткнули мяч в сетку — дебютный гол за сборную оформил Нмеча. Казалось, что венгры, которые имели до этого моменты, но лишь благодаря неплотной игре соперника в обороне, уже не спасутся. Судья добавил ко второму тайму четыре минуты, и они уже истекли. Все, это крах. Однако в последней атаке после удара Каты мяч вонзился в руку Коху — и после просмотра VAR судья указал на 11 метров. К точке подошел Собослаи и паненкой переиграл Нубеля. На 99-й!

В итоге все шесть матчей завершились обменом голами, а автор ставки со 107 200 рублей поднял 4 699 648.

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