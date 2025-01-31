Незабитый Стерлингом на 93-й минуте пенальти спас экспресс-клиента FONBET. У него сыграла ставка с коэффициентом 593

Выигрыш более миллиона рублей.

В среду в Лиге чемпионов состоялись матчи заключительного, восьмого тура общего этапа, по итогам которого определились все участники плей-офф. Клиент букмекерской компании FONBET воспользовался моментом и собрал сумасшедший экспресс, включив в него почти все игры, за исключением «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» и «Интер» — «Монако». Сумма ставки была всего 2 000 рублей, но при перемножении на коэффициент 593.70 она позволила выиграть автору аж 1 187 400 рублей. А если бы не возврат в игре «Ювентус» — «Бенфика», где был выбран ТБ 2 (0:2), призом стали бы почти 3 миллиона.

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Суперэкспресс выглядит так:

ПСВ — «Ливерпуль», ТБ 2.5 за 1.47 (3:2);

«Жирона» — «Арсенал», Ф1(+1.5) за 1.50 (1:2);

«Боруссия» — «Шахтер», ТБ 2.5 за 1.45 (3:1);

«Лилль» — «Фейеноорд», ТБ 2.5 за 1.63 (6:1);

«Ювентус» — «Бенфика», ТБ 2 за 1.55 (0:2, возврат);

«Барселона» — «Аталанта», ТБ 2.5 за 1.32 (2:2);

«Брест» — «Реал», П2 за 1.40 (0:3);

«Спортинг» — «Болонья», Ф2(+1.5) за 1.47 (1:1);

«Динамо» Загреб — «Милан», Ф1(+1.5) за 1.60 (2:1);

«Штурм» — «Лейпциг», ТМ 24.5 фола за 1.56 (13:11);

«Байер» — «Спарта», Ф2(+3.5) за 1.35 (2:0);

«Зальцбург» — «Атлетико», ТБ 19.5 фола за 1.53 (10:10);

«Астон Вилла» — «Селтик», ТБ 2.5 за 1.55 (3:2);

«Ман Сити» — «Брюгге», ТБ 3 за 1.53 (3:1);

«Бавария» — «Слован», Ф2(+5.5) за 1.40 (3:1);

«Штутгарт» — «ПСЖ», П2 за 2.45 (1:4).

Итоговый коэффициент: 920.24 (после вычета возвратных 1.55 получился 593.70)

«Арсенал» едва не сорвал топовый выигрыш

Рассказывать про ход каждого матча бессмысленно, поэтому выделим наиболее драматичные сценарии. В первую очередь стоит отметить тонкий проход ставок на фолы. В поединке между «Штурмом» и «Лейпцигом» команды не дожали одно нарушение, чтобы превысить лимит. А в игре «Зальцбург» — «Атлетико» соперники наоборот набрали самую минимальную норму.

Непросто складывались еще две встречи. В Турине «Бенфика» выигрывала 1:0 у «Ювентуса» до 80-й минуты и лишь в этот момент удвоила преимущество. Времени на еще один гол командам не хватило, и поэтому случился возврат. Также нервным получился матч в Манчестере между «Сити» и «Брюгге» — причем не только для автора ставки, но и для поклонников английского клуба. Беттор предположил, что соперники забьют больше трех мячей, однако после первого тайма счет был всего 1:0 в пользу гостей. «Горожанам» пришлось серьезно постараться, чтобы исправить положение. Окончательный результат 3:1, который устроил всех, образовался на 77-й минуте.

Наконец, самый эпичный матч вышел в Испании, где «Жирона» принимала забронировавшего место в топ-8 «Арсенал». Казалось, «канонирам» не к чему громить соперника, поэтому ставка на хозяев с форой (+1.5) мяча выглядела оптимальной. Предположение подтвердилось, когда на 28-й минуте Данжума открыл счет. Однако еще до перерыва лондонцы не только отквитали отставание, но и вышли вперед усилиями Жоржиньо и Нванери. Второй тайм получился максимально тревожным, ведь испанцы почти не создавали моменты, а вот англичане наседали. Развязка случилась уже в добавленное время, когда судья Мариани указал на точку и к мячу подошел Стерлинг. Его точный удар мог решить судьбу экспресса не в пользу игрока FONBET, однако гол вингера пресек голкипер «Жироны» Лопес, потащивший мяч из нижнего угла. Счет так и остался 2:1, и автор ставки стал миллионером.

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