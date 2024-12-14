По потерянным очкам «Интер» делит лидерство с «Аталантой». Поставить миланцам подножку может «Лацио», который бьется за топ-4

Прогноз и ставка на матч серии А «Лацио» — «Интер» 16 декабря 2024 года

Оба клуба набрали одинаковое количество баллов.

16 декабря «Лацио» примет «Интер» в 16-м туре серии А. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 22.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Лацио» — «Интер» 16 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET склоняются к победе миланцев: поставить на нерадзурри можно с коэффициентом 2.10, это примерно 42% вероятности. Ничья доступна за 3.30 (30%), выигрыш «Лацио» — за 3.60 (28%).

В прошлом сезоне «Интер» добился успеха на Олимпийском стадионе (2:0). Считаете, что теперь римляне наберут очки? Опцию 1Х оценили в 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

На то, что «орлы» оформят больше одного гола, предложили котировку 1.97.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.80, обратный вариант дали за 2.00.

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«Лацио» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 16 декабря 2024 года

В четверг «орлы» прихлопнули «Аякс» в Амстердаме (3:1) и продолжили лидировать в общей таблице Лиги Европы. За шесть туров римляне добыли пять побед и ничью, набрали поровну очков с «Атлетиком», но клуб из Бильбао стоит ниже по разнице мячей. В оставшихся матчах бьянкочелести примут «Реал Сосьедад» и навестят «Брагу».

На внутренней арене дела тоже складываются неплохо. На прошлой неделе «Лацио» сломил «Наполи» (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии благодаря хет-трику Тиджани Нослина, а через три дня обыграл команду Антонио Конте уже в серии А (1:0). В той встрече Нослин отметился ассистом на гол Густава Исаксена. В чемпионате «орлы» борются за попадание в зону ЛЧ: у римлян одинаковое количество баллов с «Фиорентиной» и «Интером», которые провели на матч меньше и замыкают топ-4. «Наполи» опережает бьянкочелести на один балл, «Аталанта» — на три.

Густав Исаксен и Тиджани Нослин («Лацио»). Фото Getty Images

До поездки в Леверкузен «Интер» оставался единственной командой, которая еще ни разу не пропустила в нынешней ЛЧ. Миланцы были близки к продлению серии, но все испортил гол Норди Мукиеле на 90-й минуте. Нерадзурри уступили «Байеру» с минимальным счетом (0:1) и слетели со второго места таблицы на шестое. При этом у команды Симоне Индзаги отличные шансы закончить общий этап в топ-8: в оставшихся турах они сыграют со «Спартой» в Праге и с «Монако» на «Джузеппе Меацца».

В прошлый уикенд «Интер» уверенно разобрался с «Пармой» и продлил серию без поражений в серии А до девяти матчей. Сентябрьская осечка в дерби с «Миланом» (1:2) так и остается единственной для парней Индзаги в чемпионате. По потерянным очкам нерадзурри делят лидерство с «Аталантой», но встречу с «Фиорентиной» еще предстоит доиграть — из-за жуткого инцидента с Эдоардо Бове она перенесена на неопределенный срок.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лацио» — «Интер»

Из-за проблем с бедром «орлы» потеряли Матиаса Весино и Луку Пеллегрини, у Алессио Романьоли ушиб колена. В лазарете миланцев тоже трое: Раффаэле Ди Дженнаро выбыл из-за повреждения пальца руки, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар — из-за мышечных травм.

Бенжамен Павар («Интер»). Фото Getty Images

«Лацио» — «Интер»: статистика личных встреч

История противостояния команд в серии А насчитывает 185 матчей, преимущество по числу побед на стороне нерадзурри — 77 против 47. Еще 61 поединок завершился вничью.

В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги выиграла на Олимпийском стадионе (2:0), разгромила римлян в полуфинале Суперкубка Италии (3:0), а на «Джузеппе Меацца» соперники разошлись миром (1:1).

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Интер»

Поединок на Олимпийском стадионе не обещает результативный сценарий. В восьми последних встречах нерадзурри преодолели верх по голам только дважды — против «Пармы» (3:1) и «Вероны» (5:0) из нижней половины таблицы. Игры «орлов» с топ-клубами чаще всего получались упорными и не богатыми на забитые мячи — например, в прошлом туре с «Наполи» (1:0) или в октябре с «Ювентусом» (0:1). Стоит ждать, что на этот раз тактическая дуэль снова выйдет на первый план.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

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