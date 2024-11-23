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Сегодня, 09:15

Перед паузой на сборные у «Реала» случилась эпидемия травм. Правых защитников не осталось, из центральных — только Рюдигер

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Леганес» — «Реал» 24 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Карло Анчелотти («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
Хесус Вальехо («Реал»).
Фото Getty Images
Рауль Асенсио («Реал»).
Фото Getty Images
Эдер Милитао («Реал»).
Фото Getty Images
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Есть еще Хесус Вальехо, но Карло Анчелотти на него не рассчитывает.

В 14-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» навестит «Леганес». Игра состоится 24 ноября на стадионе «Бутарке» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 2» будет доступен с 20.25 мск.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
24 нояб, 20:30. Butarque (Леганес)
Леганес
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Леганес» — «Реал» 24 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали мадридцев безоговорочными фаворитами: поставить на выигрыш парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.40, это примерно 66% вероятности. Победу «Леганеса» оценили в 8.50 (12%), ничью — в 4.50 (22%).

Верите, что хозяева преподнесут сенсацию и отнимут очки у «Реала»? Опция 1Х ждет вас за 2.95.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.98. Рынок «обе забьют» доступен за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

Самым вероятным результатом встречи эксперты считают 2:0 в пользу сливочных. На этот счет предложили коэффициент 6.50.

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«Леганес» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 24 ноября 2024 года

По итогам сезона-2019/20 «огурцы» свалились в сегунду и задержались там на четыре года. Сначала финишировали третьими, но в плей-офф за путевку в примеру влетели «Райо Вальекано» (0:3, 1:2). Две следующих кампании клуб из пригорода Мадрида закончил на 12-й и 14-й позициях, а в прошлом сезоне приземлился на первой строчке и вернулся в ла лигу напрямую.

В нынешнем чемпионате «Леганес» разжился всего тремя победами — на стадионе «Бутарке» обыграл «Лас-Пальмас» (2:1), «Сельту» (3:0) и «Севилью» (1:0). Ничьих и поражений у команды Борхи Хименеса одинаковое количество — по пять. В таблице «огурцы» находятся в четырех очках от зоны вылета.

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Перед паузой на сборные «Реал» разгромил «Осасуну» (4:0), но за первый тайм потерял сразу троих игроков. И если Родриго и Лукас Васкес отделались мышечными повреждениями, то Эдеру Милитао не повезло куда сильнее — бразилец порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона. Ситуация осложняется тем, что в начале прошлого сезона защитник тоже травмировал кресты, только на другом колене.

Теперь в распоряжении Карло Анчелотти не осталось здоровых правых латералей, а в центре обороны доступен только Антонио Рюдигер. На вернувшегося из аренды Хесуса Вальехо итальянец больше не рассчитывает: всему виной перфоманс защитника в сентябрьском поединке с «Алавесом» на «Сантьяго Бернабеу». Вальехо вышел на заключительные 10 минут и стал соучастником двух голов гостей, которые превратили 0:3 в 2:3 и были близки к тому, чтобы оформить полноценный камбэк и отнять у сливочных очки. Папа Карло не выпустил Хесуса даже после потери двух игроков обороны во встрече с «Осасуной» — так сильно его разочаровал испанец.

Хесус Вальехо («Реал»).
Фото Getty Images

Зато шанс получил защитник второй команды «Мадрида» Рауль Асенсио: после травмы Милитао 21-летний защитник составил пару в центре обороны с Рюдигером и даже отметился голевым пасом на Джуда Беллингема. А ведь игра с «Осасуной» стала для испанца дебютной за «Реал».

Ожидается, что в матче с «Леганесом» Асенсио выйдет в основе, чтобы пройти крещение перед куда более серьезным вызовом — выездом на «Энфилд», который состоится через три дня после поединка на стадионе «Бутарке». Еще один вероятный эксперимент Анчелотти накануне встречи с «Ливерпулем» — Федерико Вальверде в роли правого защитника.

Рауль Асенсио («Реал»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Леганес» — «Реал»

У хозяев две потери — левый защитник Энрик Франкеса и опорник Ренато Тапия. А вот лазарет «Мадрида» переполнен: Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао находятся на разных этапах реабилитации после разрыва крестов, Орельен Тчуамени угодил на больничный с вывихом лодыжки, а Лукас Васкес, Тибо Куртуа и Родриго залечивают мышечные повреждения. При этом есть шанс, что бельгиец и бразилец попадут в заявку на игру с «Леганесом».

Эдер Милитао («Реал»).
Фото Getty Images

«Леганес» — «Реал»: статистика личных встреч

История противостояния команд в ла лиге насчитывает восемь матчей — у сливочных шесть побед, еще две разборки завершились вничью. Обе состоялись на стадионе «Бутарке» и пришлись на последние сезоны перед вылетом «огурцов» в сегунду: 2018/19 (1:1) и 2019/20 (2:2).

Также соперники провели шесть поединков в Кубке Испании: «Реал» выиграл четыре раза, «Леганес» — два.

Прогноз и ставка на матч «Леганес» — «Реал»

В этом сезоне «огурцы» уступили всего в двух из шести встреч на родном стадионе. Можно не сомневаться, что на поединок с действующими чемпионами Испании команда Борхи Хименеса выйдет с особенным настроем и сделает все, чтобы осложнить жизнь фавориту. Тем более «Мадрид» страдает от травм, дисбаланса в атаке и явно держит в уме предстоящий выезд на «Энфилд». Желание сэкономить силы вкупе с внутренними проблемами выльется в осторожный матч, который не вместит в себя большое количество голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

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