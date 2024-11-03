Красные даже делят лидерство в таблице.

5 ноября Хаби Алонсо снова окажется перед трибунами «Энфилда» — его «Байер» сыграет с «Ливерпулем» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет его в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Байер» 5 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Ливерпуль» фаворитом. Поставить на победу команды Арне Слота можно с коэффициентом 1.70, вероятность — примерно 53%. Успех красно-черных предложили за 4.60 (22%), мирный исход — за 4.05 (25%).

«Байер» еще не проигрывал на общем этапе ЛЧ. Верите, что парни Хаби Алонсо наберут очки на «Энфилде»? Опция Х2 доступна за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45. Рынок «обе забьют» представлен за 1.60, обратный вариант — за 2.35.

Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью 1:1. На этот результат дали котировку 8.00.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«Ливерпуль» — «Байер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 5 ноября 2024 года

В субботу красные во второй раз за три дня обыграли «Брайтон» (2:1) и продлили серию без поражений до 11 матчей. На этом отрезке мерсисайдцы потеряли очки лишь однажды — в разборке с «Арсеналом» в Лондоне (2:2). В остальных пяти встречах АПЛ «Ливерпуль» добился успеха и единолично лидирует в таблице — отрыв от «Манчестер Сити» составляет два балла. Также клуб добрался до четвертьфинала Кубка лиги — выбил «Вест Хэм» (5:1) и «Брайтон» (3:2).

На общем этапе Лиги чемпионов красные стартовали с трех побед — жертвами команды Арне Слота стали «Милан» (3:1), «Болонья» (2:0) и «Лейпциг» (1:0). Четвертый тур мерсисайдцы встречают на втором месте таблицы — «Астон Вилла» стоит выше только благодаря разнице мячей. У бирмингемцев «плюс 6», у «Ливерпуля» — «плюс пять».

Мохамед Салах и Кертис Джонс («Ливерпуль»). Фото Getty Images

Первый полноценный сезон Хаби Алонсо в «Байере» получился уникальным: рекордная серия без поражений, первое в истории клуба чемпионство, первый за 31 год триумф в Кубке Германии и финал Лиги Европы. Бонусом шли сумасшедшие камбэки в компенсированное время и яркий позиционный футбол. Неудивительно, что успехи баска привлекли внимание «Ливерпуля»: Юрген Клопп объявил о желании взять паузу в карьере, и легенду «Энфилда» стали называть одним из главных кандидатов на пост тренера красных. Однако Алонсо пресек все слухи еще до завершения сезона: сообщил, что останется в Леверкузене как минимум до конца контракта, который действует до лета 2026 года.

В пятницу «Байер» разошелся миром со «Штутгартом» (0:0) и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей. Правда, красно-черные пока далеки от защиты титула: отставание от занимающей первое место «Баварии» составляет семь очков, от идущего вторым «Лейпцига» — четыре. Общий этап Лиги чемпионов парни Алонсо начали с разгрома «Фейеноорда» (4:0), победы над «Миланом» (1:0) и ничьей с «Брестом» (1:1). В таблице леверкузенцы расположились на шестой строчке — при этом «Интер», «Спортинг» и «Арсенал» набрали столько же баллов, но находятся ниже по дополнительным показателям. По этой же причине выше «Байера» стоят «Манчестер Сити», «Монако» и все тот же «Брест».

Флориан Вирц и Гранит Джака («Байер»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Байер»

Алиссон, Диогу Жота и Федерико Кьеза не сыграют за мерсисайдцев как минимум до перерыва на сборные. По словам Арне Слота, сейчас трудно установить точные сроки их возвращения. Харви Эллиотт продолжает восстановление после перелома ноги. У гостей две потери — в лазарете находятся Жанюэль Белосян и Амин Адли.

«Ливерпуль» — «Байер»: статистика личных встреч

История противостояния команд насчитывает четыре матча — все состоялись в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-2001/02 соперники пересеклись в четвертьфинале — красные победили на «Энфилде» (1:0), влетели на «Бай-Арене» (2:4) и пропустили леверкузенцев в полуфинал. Там красно-черные выбили «МЮ», но в решающем поединке уступили «Реалу».

Через три года жребий свел клубы в 1/8 финала — мерсисайдцы выиграли с одинаковым счетом (3:1) и дома, и в гостях. Та кампания завершилась для «Ливерпуля» легендарным «чудом в Стамбуле»: героический камбэк в том самом финале с «Миланом» многие до сих пор помнят в мельчайших подробностях.

Матч «Байер» — «Ливерпуль» в сезоне-2004/05. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Байер»

Оба тренера проповедуют яркий позиционный футбол, но очный поединок почти наверняка превратится в тактические шахматы: такими получились встречи красных в двух предыдущих турах ЛЧ с «Болоньей» (2:0) и «Лейпцигом» (1:0). А у леверкузенцев — разборки с «Баварией» (1:1) и «Штутгартом» (0:0) в бундеслиге. При этом наблюдать за игрой на «Энфилде» все равно будет невероятно увлекательно.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру