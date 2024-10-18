За семь туров «Ливерпуль» пропустил всего два мяча. Но перед игрой с «Челси» красные на месяц потеряли Алиссона

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 20 октября 2024 года

Лондонцы — вторые по результативности в АПЛ после «Сити».

20 октября состоится центральный матч восьмого тура АПЛ — «Ливерпуль» примет «Челси» на «Энфилде». Поединок стартует в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Джон Брукс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 20 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали красных фаворитами: взять победу хозяев можно с коэффициентом 1.65, это примерно 57% вероятности результата. На выигрыш «Челси» предложили котировку 4.90 (20%). Ничья идет за 4.40 (23%).

В прошлом сезоне лондонцы уступили на «Энфилде» с разгромным счетом (1:4). Верите, что теперь синие наберут очки? Хватайте опцию X2 за 2.25.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.63, обратный вариант — в 2.25.

Рынок на обмен голами доступен за 1.50, «обе забьют — нет» дали за 2.50.

Успех «Ливерпуля» с форой (-1) представлен за 2.00. Ф2(+1) имеется в линии за 1.82.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 20 октября 2024 года

Арне Слот стартовал во главе красных с трех сухих побед — над «Ипсвичем» (2:0), «Брентфордом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). Первый же пропущенный мяч обернулся поражением — мерсисайдцы уступили «Ноттингем Форест» (0:1) на «Энфилде» впервые с 1969 года. Все решил гол Каллума Хадсона-Одои на 72-й минуте. «Лесники» дисциплинированно оборонялись низким блоком, и это деморализовало хозяев: они владели мячом 70% времени, но создали всего один явный голевой момент.

В следующих матчах «Ливерпуль» доказал, что эта осечка — лишь досадная случайность. В чемпионате Англии команда Слота обыграла «Борнмут» (3:0), «Вулверхэмптон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0), в Лиге чемпионов уверенно разобралась с «Миланом» (3:1) и «Болоньей» (2:0), а в Кубке лиги разгромила «Вест Хэм» (5:1). Восьмой тур АПЛ красные встречают на первой строчке таблицы с 18 очками. «Манчестер Сити» с «Арсеналом» отстают на один балл, «Челси» с «Астон Виллой» — на четыре.

ФК «Ливерпуль». Фото Getty Images

Энцо Мареска дебютировал на скамейке «Челси» с поражения от «Сити» (0:2). Но в шести следующих турах премьер-лиги лондонцы оступились всего дважды. Причем оба раза это произошло перед паузами на сборные: в сентябре сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а в октябре — с «Ноттингем Форест» (1:1).

В остальных четырех матчах синие победили с общим счетом 14:4 — жертвами Коула Палмера и компании стали «Вулверхэмптон» (6:2), «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм» (3:0) и «Брайтон» (4:2). За семь туров больше «Челси» (16) забил только «Сити» (17).

Также лондонцы успешно стартовали в Кубке лиги и Лиге конференций — разгромили «Барроу» (5:0) и обыграли «Гент» (4:2). На пути в общий этап третьего по статусу еврокубка команда Марески прошла «Серветт» (2:0, 1:2).

Коул Палмер и Николас Джексон («Челси»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Челси»

У красных две потери: Алиссон выбыл минимум до середины ноября из-за повреждения бедра, Харви Эллиотт продолжает восстановление после перелома ноги. Лазарет лондонцев пуст.

«Ливерпуль» — «Челси»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния клубов в АПЛ перевес на стороне «Ливерпуля»: 71 победа против 51 у синих. Еще в 40 поединках соперники разошлись вничью.

В прошлом сезоне команды разделили очки на «Стэмфорд Бридж» (1:1), а на «Энфилде» лондонцы уступили с разгромным счетом (1:4).

«Ливерпуль» — «Челси». Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

У красных с отрывом самая надежная оборона чемпионата — лишь два пропущенных гола за семь туров. Но ближайший месяц мерсисайдцы проведут без Алиссона — бразилец повредил бедро и выбыл как минимум до следующей международной паузы. Потеря основного вратаря и одного из лидеров раздевалки станет большим испытанием для ливерпульцев. Тем более в ближайшие выходные на «Энфилд» приедет вторая по результативности атака АПЛ — чаще «Челси» (16) отличился только «Сити» (17). «Ливерпуль» по этому показателю замыкает семерку лучших (13). Обе команды хороши на пространстве, но в очной встрече постараются оставлять его как можно меньше — тактики в этом поединке будет больше, чем голов.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.25 (если забьют ровно три — будет возврат).

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру