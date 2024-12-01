«Барселона» не выиграла три матча ла лиги подряд и подпустила «Реал». Потеря Ямаля оказалась страшнее, чем представлялось

Лучший молодой футболист мира только вернулся на поле.

3 декабря лидер чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Мальоркой». Матч пройдет на «Эстади Мальорка Сон Моикс», стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 20.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 3 декабря 2024 года

У «Барселоны» значительно больше шансов на успех, считают аналитики букмекерской компании Winline. Выигрыш каталонцев доступен за 1.61, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.80 (26%), а успех «Мальорки» и того больше — за 5.40 (12%).

Даже на то, что хозяева не уступят, коэффициент довольно высокий — 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.79, ТМ 2.5 — в 2.01. При этом в семи из 10 предыдущих очных встреч соперники пробили «верх».

Эксперты предсказывают, что команды обменяются голами: вариант «обе забьют» идет за 1.83, «обе забьют — нет» — за 1.97.

«Барса» потеряла очки в трех предыдущих матчах ла лиги. Если она разозлится и победит с разницей хотя бы в два мяча, сыграет пари за 2.57.

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«Мальорка» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 3 декабря 2024 года

«Мы плохо сыграли. Нужно разобраться, что мы делаем неправильно, чтобы исправить это и выигрывать матчи. Мы снизили уровень по сравнению с тем, что показывали ранее, это осложняет нам игру. Нужно продолжать работать и становиться лучше. Мы должны все изменить и снова начать побеждать в ла лиге», — заявил после поражения от «Лас-Пальмаса» Рафинья.

1:2 на домашнем поле в противостоянии с одной из худших команд чемпионата — шокирующий результат. Но это с одной стороны. С другой, каталонцы нанесли 27 ударов, восемь раз попали в створ и создали моментов на 2,32 xG при 0,50 у соперника — подвела реализация. При этом не в первый раз.

«Барселона» потеряла очки в третьем матче ла лиги подряд: сначала случилась минимальная неудача с «Сосьедадом» (0:1), затем — ничья с «Сельтой» в матче, где до 84-й минуты сине-гранатовые вели 2:0 (итог — 2:2), ну и «Лас-Пальмас». Все эти игры выпали на отрезок, когда в составе отсутствовал Ямаль. Испанец, конечно, не самый результативный в команде (5+7), но очень влияет на ее действия и способствует лучшему завершению атак. В последнем матче Ламин вышел на поле сразу после перерыва, но было видно, что он не слишком хорошо готов. Против «Мальорки» точно должно быть лучше.

«Островитяне» в последних двух матчах набрали шесть очков, очень прилично поднявшись в таблице — сразу на шестое место. Биты коллективом Ягобы Аррасате оказались все тот же «Лас-Пальмас» (3:2) и «Валенсия» (2:1). Стоит отметить, что в этих встречах «Мальорка» сильно перевыполнила задачу по голам: забила пять в двух играх, хотя до этого отличалась менее раза за 90 минут. Также у этой команды довольно крепкая оборона: 13 пропущенных в 15 турах — четвертый результат после «Реала», «Атлетико» и «Сосьедада».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Мальорка» — «Барселона»

«Барселона» не может рассчитывать на тер Стегена, Берналя и Кристенсена, а под вопросом самочувствие Фати и Бальде.

У «Мальорки» с середины сентября недоступен японский нападающий Асано, травмированы защитники Копете и Лато. Неизвестно, сможет ли принять участие в матче вратарь Куэллар.

«Мальорка» — «Барселона»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Мальорка» вполне неплохо противостояла «Барсе»: дома поделила очки (2:2), а в гостях уступила после гола Ямаля. Впрочем, на отрезке в 10 последних матчей ситуация выглядит значительно хуже: девять поражений и та самая ничья.

Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Барселона»

«Барселоне» очень нужна победа в ближайшем матче: «Атлетико» и «Реал» и так уже на расстоянии двух и одного очка соответственно, а у команды Анчелотти еще и игра в запасе. Благо «Мальорка», хоть и выиграла две последние встречи в чемпионате, — достаточно удобный соперник для каталонцев. Ну и возвращение Ямаля в стартовый состав абсолютно точно позитивно скажется на атакующем потенциале гостей.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 1.5 за 1.93.

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