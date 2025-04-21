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«Сити» не проиграл в шести матчах подряд и стал ближе к попаданию в ЛЧ. Но на пятки «горожанам» наступает «Астон Вилла»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Кевин де Брейне («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
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Команда Унаи Эмери победила в 10 из 11 последних игр.

22 апреля «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Крэйг Поусон. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
28 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года

Аналитики назвали хозяев фаворитами: взять победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.82, это примерно 50% вероятности результата. На выигрыш «Астон Виллы» предложили котировку 3.85 (26%). Ничья идет за 4.10 (24%).

В первом круге бирмингемцы были сильнее на своем поле (2:1). Ждете, что на «Этихаде» они тоже наберут очки? Хватайте опцию X2 за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.53, обратный вариант — в 2.50.

Рынок на обмен голами доступен за 1.50, «обе забьют — нет» дали за 2.55.

Четыре наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью или победу «горожан»:

  • 1:1 и 2:1 — за 9.00;

  • 1:0 и 2:0 — за 11.0.

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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 22 апреля 2025 года

В субботу команда Пепа Гвардиолы победила «Эвертон» на «Гудисон Парк» (2:0) и продлила беспроигрышную серию в чемпионате до пяти туров. На этом отрезке небесно-голубые потеряли очки лишь дважды — с «Брайтоном» на «Этихаде» (2:2) и в дерби Манчестера на «Олд Траффорд» (0:0).

Теперь «Сити» ждет встреча с конкурентом за попадание в топ-5 — «Астон Виллой». У «львов» выдалась жаркая неделя: сначала едва не спаслись в противостоянии с «ПСЖ» — для перехода в дополнительное время не хватило буквально одного гола. А в субботу отыгрались за вылет из ЛЧ на «Ньюкасле» — растерзали «сорок» на «Вилла Парк» (4:1). До приезда в Бирмингем команда Эдди Хау выиграла в шести матчах подряд. Но парней Унаи Эмери это совсем не испугало.

Победная серия «Астон Виллы» в АПЛ насчитывает уже пять туров — в трех встречах «львы» добились успеха с разгромным счетом. Бирмингемцы вплотную подобрались к зоне ЛЧ и дышат в спину «Ман Сити» — клубы разделяет лишь один балл.

Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

У хозяев из-за различных повреждений недоступны Родри, Джон Стоунз, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Эрлин Холанн и Эдерсон. У бирмингемцев потерь нет.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния клубов перевес на стороне манкунианцев: 81 победа против 59 у «львов». Еще 42 матча завершились вничью.

В первом круге команда Пепа Гвардиолы уступила на «Вилла Парк» (1:2). Джон Дуран открыл счет на 16-й минуте, а на 65-й Морган Роджерс удвоил преимущество. «Сити» сократил отставание лишь незадолго до финального свистка — на третьей компенсированной минуте отличился Фил Фоден.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

Домашняя беспроигрышная серия бирмингемцев против «горожан» достигла трех встреч — две победы и ничья. А вот на «Этихаде» статистика не такая приятная — девять поражений подряд. В последний раз «Астон Вилла» добивалась успеха в Манчестере в сентябре 2012 года — в третьем раунде Кубка лиги дожала небесно-голубых в дополнительное время (4:2). В чемпионате не побеждали еще дольше — с апреля 2007-го. Причем за эти 18 лет не было даже ничьих.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Команда Пепа Гвардиолы не проиграла шесть раз подряд. Встреча с «Виллой» станет действительно серьезным тестом на выздоровление: коллектив Унаи Эмери победил в 10 из 11 последних матчей. На этом отрезке «львы» уступили только «ПСЖ» на «Парк де Пренс», зато как следует напрягли парижан в ответке.

Результативное зрелище на «Этихаде» гарантировано: бирмингемцы преодолели верх по голам в восьми поединках подряд, «Сити» — в трех из шести на беспроигрышном отрезке. Также соперники огорчили друг друга в семи последних разборках из восьми, в шести случаях влетело 3+ мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.87.

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