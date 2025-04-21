«Сити» не проиграл в шести матчах подряд и стал ближе к попаданию в ЛЧ. Но на пятки «горожанам» наступает «Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери победила в 10 из 11 последних игр.

22 апреля «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Крэйг Поусон. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

28 апреля, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 22 апреля 2025 года

Аналитики назвали хозяев фаворитами: взять победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.82, это примерно 50% вероятности результата. На выигрыш «Астон Виллы» предложили котировку 3.85 (26%). Ничья идет за 4.10 (24%).

В первом круге бирмингемцы были сильнее на своем поле (2:1). Ждете, что на «Этихаде» они тоже наберут очки? Хватайте опцию X2 за 1.98.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.53, обратный вариант — в 2.50.

Рынок на обмен голами доступен за 1.50, «обе забьют — нет» дали за 2.55.

Четыре наиболее вероятных итога поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью или победу «горожан»:

1:1 и 2:1 — за 9.00;

1:0 и 2:0 — за 11.0.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 22 апреля 2025 года

В субботу команда Пепа Гвардиолы победила «Эвертон» на «Гудисон Парк» (2:0) и продлила беспроигрышную серию в чемпионате до пяти туров. На этом отрезке небесно-голубые потеряли очки лишь дважды — с «Брайтоном» на «Этихаде» (2:2) и в дерби Манчестера на «Олд Траффорд» (0:0).

Теперь «Сити» ждет встреча с конкурентом за попадание в топ-5 — «Астон Виллой». У «львов» выдалась жаркая неделя: сначала едва не спаслись в противостоянии с «ПСЖ» — для перехода в дополнительное время не хватило буквально одного гола. А в субботу отыгрались за вылет из ЛЧ на «Ньюкасле» — растерзали «сорок» на «Вилла Парк» (4:1). До приезда в Бирмингем команда Эдди Хау выиграла в шести матчах подряд. Но парней Унаи Эмери это совсем не испугало.

Победная серия «Астон Виллы» в АПЛ насчитывает уже пять туров — в трех встречах «львы» добились успеха с разгромным счетом. Бирмингемцы вплотную подобрались к зоне ЛЧ и дышат в спину «Ман Сити» — клубы разделяет лишь один балл.

Олли Уоткинс («Астон Вилла»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

У хозяев из-за различных повреждений недоступны Родри, Джон Стоунз, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Эрлин Холанн и Эдерсон. У бирмингемцев потерь нет.

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния клубов перевес на стороне манкунианцев: 81 победа против 59 у «львов». Еще 42 матча завершились вничью.

В первом круге команда Пепа Гвардиолы уступила на «Вилла Парк» (1:2). Джон Дуран открыл счет на 16-й минуте, а на 65-й Морган Роджерс удвоил преимущество. «Сити» сократил отставание лишь незадолго до финального свистка — на третьей компенсированной минуте отличился Фил Фоден.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Фото Global Look Press

Домашняя беспроигрышная серия бирмингемцев против «горожан» достигла трех встреч — две победы и ничья. А вот на «Этихаде» статистика не такая приятная — девять поражений подряд. В последний раз «Астон Вилла» добивалась успеха в Манчестере в сентябре 2012 года — в третьем раунде Кубка лиги дожала небесно-голубых в дополнительное время (4:2). В чемпионате не побеждали еще дольше — с апреля 2007-го. Причем за эти 18 лет не было даже ничьих.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Команда Пепа Гвардиолы не проиграла шесть раз подряд. Встреча с «Виллой» станет действительно серьезным тестом на выздоровление: коллектив Унаи Эмери победил в 10 из 11 последних матчей. На этом отрезке «львы» уступили только «ПСЖ» на «Парк де Пренс», зато как следует напрягли парижан в ответке.

Результативное зрелище на «Этихаде» гарантировано: бирмингемцы преодолели верх по голам в восьми поединках подряд, «Сити» — в трех из шести на беспроигрышном отрезке. Также соперники огорчили друг друга в семи последних разборках из восьми, в шести случаях влетело 3+ мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.87.