«Манчестер Сити» в шаге от стыдного вылета из ЛЧ. Хотя новый формат турнира обещал топам легкую жизнь

Надо побеждать «Брюгге».

29 января состоится важнейший матч Лиги чемпионов для «Манчестер Сити» — в заключительном туре общего этапа команду Пепа Гвардиолы, если она хочет попасть в плей-офф, устроит только победа над «Брюгге». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге» 29 января 2025 года

В букмекерской компании FONBET убеждены в победе «Сити» — взять ее можно за 1.23, что примерно 81% вероятности исхода. Ничья идет за 7.00 (14%), успех «Брюгге» — за еще более крупные 12.5 (5%).

Непоражение гостей в предстоящем матче предложено взять за 4.15. С форой (+1.5) — за 2.30.

Тотал больше 3.5 мяча и ТМ 3.5 идут за одинаковые 1.90. Обмен голами — за 1.72, вариант «обе забьют — нет» — за 2.05.

Эксперты не сомневаются, что Холанн отличится в этой встрече: на его гол коэффициент 1.55.

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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2024 года

«В сложившейся ситуации мы должны выиграть матч, а если нет, то прекратим участвовать в турнире. Мы хотим пройти дальше, чтобы иметь шанс сыграть еще два матча и пройти в следующий этап. Это не проблема, это возможность, вызов, и нам предстоит с этим столкнуться», — ответил на вопрос о возможном вылете из Лиги чемпионов Гвардиола. «Сити» давно не висел в еврокубках на краю пропасти (сейчас не входят в топ-24, занимая 25 место среди 36 участников): если «горожане» не победят «Брюгге», то покинут соревнование. Особенно удивительно это звучит при новом формате турнира, где все фавориты, казалось бы, должны были легко пройти дальше.

На такое неприятное положение «Сити» могли повлиять два фактора: в целом слабая игра команды в последние два месяца и расслабленность после резвого старта в турнире. В первых трех матчах Холанн и компания набрали семь очков: сыграли вничью с «Интером» (0:0), а также победили «Слован» (4:0) и «Спарту» (5:0). Казалось бы, уже этого количества баллов могло бы хватить для выхода, а впереди еще пять игр. Но дальше началось что-то странное: поражение от «Спортинга» (1:4), ничья с «Фейеноордом» (там, напоминаю, «Сити» вел 3:0 к 75-й минуте), проигрыш «Ювентусу» (0:2) и «ПСЖ» с 2:0 (итог: 2:4).

Поражение от парижан случилось тогда, когда «горожане» вроде бы начали выздоравливать: выиграли четыре матча и дважды сыграли вничью в АПЛ и Кубке лиги. В прошедшие выходные они победили «Челси» и вернулись в топ-4 чемпионата. В последнем туре ЛЧ дома предстоит сыграть с «Брюгге», который поделил очки с занимающим предпоследнее место в Про-лиге «Кортрейком» и отпустил лидирующий «Гент» на три балла. Черно-синие не побеждают уже два матча подряд, но больше впечатляет их беспроигрышная серия — она насчитывает уже 20 игр.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Брюгге»

У «Брюгге» нет потерь перед предстоящей встречей, а вот у «Сити» список недоступных футболистов внушительный. Помимо уже давно травмированного Родри, в лазарете находятся Аке, Диаш и Доку. Не сыграют за «горожан» и новички — Хусанов, Мармуш и Виктор Рейс не могу быть заявлены по ходу этапа.

«Манчестер Сити» — «Брюгге»: статистика личных встреч

Команды встречались на групповом этапе ЛЧ сезона-2021/22. Тогда «Сити» не испытал никаких проблем: победил 5:1 в гостях и 4:1 дома.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге»

Очевидно, каждый человек в «Сити» понимает серьезность положения команды в ЛЧ и важность матча с «Брюгге». Гвардиола и его футболисты будут как никогда мотивированы, чтобы достичь нужного результата. «Брюгге» в гостях ждут очень мучительные и физически тяжелые 90 минут, в течение которых придется обороняться всем составом. Но, думаю, даже это не удержит «горожан», у которых есть исполнители на любой вкус, чтобы точно пробить издали или замкнуть навес.

Также уверен, что хозяева в очередной раз будут активно задействовать фланги, что положительно скажется на количестве угловых.

Рекомендуемая ставка: «Сити» победит и подаст больше 7.5 углового за 2.20.

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