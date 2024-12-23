«Эвертон» идет около зоны вылета, но даже он доставит «Ман Сити» неприятности. «Ириски» очень мало пропускают

У команды Гвардиолы проблемы с реализацией.

В 18-м туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с 15-й командой чемпионата — «Эвертоном». Игра пройдет 26 декабря на стадионе «Этихад», начало — в 15.30 по московскому времени. В России легально не показывают премьер-лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 26 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» однозначными фаворитами: их победа предложена с котировкой 1.33, вероятность этого исхода — приблизительно 73%. Выигрыш «ирисок» дан за 7.80 (10%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 5.20 (17%).

«Эвертон» не уступил в трех турах подряд. Вероятность того, что команда Шона Дайча продлит серию без поражений, оценена в 3.12.

Несмотря на кризис «Манчестер Сити», три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи включили исключительно победы хозяев:

• 2:0 — за 6.20;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.40.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.88, обратный вариант идет за 1.92.

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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз и анализ матча АПЛ 26 декабря 2024 года

Хозяева находятся в ужасной форме — девять поражений в 12 последних матчах во всех соревнованиях при лишь одной победе. В двух предыдущих турах АПЛ «горожане» с одинаковым счетом 1:2 уступили «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилле» и съехали уже на седьмую строчку таблицы.

Главный тренер команды Пеп Гвардиола видит проблемы в отсутствии некоторых важных игроков из-за травм и чересчур плотного графика: сейчас у «Ман Сити» недоступны обладатель «Золотого мяча» Родри, а также множество защитников — Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Натан Аке. В игре с «Астон Виллой» рецидив повреждения случился у еще одного центрбека Джона Стоунза. Потери сильно сказались на надежности обороны: небесно-голубые сыграли на ноль всего в одном из 12 предыдущих поединков во всех турнирах и пропустили на этой дистанции в среднем по 2,25 гола.

«Решением станет возвращение футболистов. У нас только один здоровый центральный защитник, сложная ситуация. Мы будем стараться в следующей игре, у нас будет новая возможность, а еще дальше мы не заглядываем. Мы пропускаем голы, которые прежде не пропускали, не забиваем голы, которые прежде забивали. В футболе не бывает какой-то одной причины. Есть множество небольших факторов», — рассуждал Гвардиола после поражения от «Астон Виллы».

Также Пеп отметил проблемы в реализации моментов — серьезно снизилась эффективность главного страйкера команды Эрлинга Холанна. Норвежец забил 10 мячей в пяти стартовых турах АПЛ, но в предыдущих 12 матчах чемпионата оформил всего три взятия ворот.

«Эвертон» борется за выживание — находится на 15-й строчке таблицы с 16 очками. При этом в последнее время команда Шона Дайча немного стабилизировала результаты: проиграла лишь в одном из шести туров АПЛ. Также «ириски» подтянули игру в обороне: закончили на ноль пять предыдущих матчей премьер-лиги из шести, а по общему количеству пропущенных мячей в чемпионате (21) делят пятую строчку с «Борнмутом» и «Ньюкаслом». Надежнее них выступают только представители топ-4.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Эвертон»

У «горожан» вместе с Родри и травмированными защитниками на больничном находится 21-летний вингер Оскар Бобб. «Эвертон» потерял нападающего Юссефа Шермити.

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне парни Пепа Гвардиолы дважды победили команду из Ливерпуля (3:1 и 2:0). «Горожане» не уступили синим на протяжении 15 матчей во всех турнирах. В последний раз «Эвертон» обыграл «Ман Сити» 15 января 2017-го (4:0).

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

Хозяева находятся в ужасной форме и вряд ли забьют много. Больше двух мячей за 90 минут они оформили лишь в трех из 15 предыдущих матчей во всех турнирах, а к предстоящей встрече подошли с одной победой в 12 прошлых играх. «Эвертон» же неплохо действует в обороне: в двух последних турах не пропустил от «Арсенала» и «Челси» (по 0:0), а также ворвался в топ-5 самых надежных команд премьер-лиги.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) за 1.63.