«Манчестер Сити» не проиграет «Спортингу». Клиент букмекера поставил на это 1 000 000 рублей

5 ноября «Манчестер Сити» сыграет со «Спортингом» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и стартует в 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики считают фаворитом «Манчестер Сити». Ставки на победу «горожан» принимаются по коэффициенту 1.98, что соответствует 50% вероятности. Заключить пари на успех «Спортинга» можно с коэффициентом 3.75, такой же коэффициент предлагается на ничью. Вероятности этих исходов составляют около 25%.

Практически все клиенты согласны с оценками букмекеров. 98% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу подопечных Пепа Гвардиолы. Один из клиентов поставил 1 000 000 рублей на то, что «Сити» не проиграет, в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на победу «Баварии» в матче с «Бенфикой». Суммарный коэффициент купона составил 1.54 — если обе команды оправдают ожидания клиента, выплата составит 1 540 000 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.63, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.30. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.55. Заключить пари на то, что забьет только «Манчестер Сити», можно с коэффициентом 3.65, аналогичная ставка на «Спортинг» котируется за 6.90.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 8.00.

«Манчестер Сити» считается главным фаворитом Лиги чемпионов в этом сезоне. В предыдущих трех турах команда Гвардиолы обыграла «Спарту» (5:0) и «Слован» (4:0), а также поделила очки с «Интером» (0:0). На данный момент «горожане» находятся на третьем месте в турнирной таблице с семью очками, ставки на их чемпионство принимаются по коэффициенту 3.75. Шансы команды Гвардиолы войти в топ-3 по итогам общего этапа оцениваются коэффициентом 2.20.

«Спортинг» также набрал семь очков по итогам матчей с «Лиллем» (2:0), «ПСВ» (1:1) и «Штурмом» (2:0), однако находится на восьмом месте из-за разницы мячей. Заключить пари на то, что лиссабонцы выиграют Лигу чемпионов, можно по коэффициенту 75.0. Если «львы» окажутся в тройке сильнейших команд общего этапа ЛЧ, сыграет пари за 13.0.