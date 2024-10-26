Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 21:15

Де Дзерби вернул «Марсель» в претенденты на титул. Матч с «ПСЖ» — первая проверка чемпионских амбиций

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 27 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Роберто Де Дзерби («Марсель»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
В случае победы провансальцы догонят парижан по очкам.

27 октября «ПСЖ» навестит «Марсель» в девятом туре чемпионата Франции. Встреча состоится на стадионе «Велодром». Стартовый свисток судьи Франсуа Летексье прозвучит в 19.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 27 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.94, что составляет примерно 44% вероятности. Успех команды Роберто Де Дзерби оценили в 3.50 (29%). Ничью — в 3.75 (27%).

«Марсель» еще не проигрывал на «Велодроме» в этом сезоне. Считаете, что серия провансальцев продолжится? Опция 1Х доступна за 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.42. Рынок «обе забьют» предложили за 1.49, обратный вариант дали с котировкой 2.47.

Два наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на ничью или победу парижан:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 2:1 — за 7.80.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 27 октября 2024 года

Прошлый чемпионат провансальцы закончили на восьмой строчке и не попали в еврокубки. Это худший результат клуба за восемь лет — в сезоне-2015/16 бело-голубые финишировали тринадцатыми. Перезагрузку доверили Роберто Де Дзерби, который отлично проявил себя в «Брайтоне». Судя по первым двум месяцам, ставка на итальянца себя более чем оправдывает.

За восемь туров «Марсель» проиграл всего однажды — дерзкому «Страсбуру» (0:1). Также «Олимпик» разошелся вничью с «Реймсом» (2:2) и «Анжером» (1:1). В таблице провансальцы располагаются на третьей позиции — отставание от «ПСЖ» и «Монако» составляет три очка.

О положительном эффекте работы Де Дзерби говорят не только результаты, но и продвинутые метрики, которые оценивают действия команды в позиционных атаках — продвижение мяча, качество ударов и другие параметры. А по количеству голов (21) «Марсель» уступает лишь «ПСЖ» (25). Также бело-голубые входят в шестерку клубов с самой надежной обороной: получили в свои ворота всего восемь мячей, как «Ницца», «Лилль» и все те же парижане. Меньше них пропустили только «Монако» и «Ланс» — по четыре гола.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Нижний Новгород» оживился после прихода Гончаренко. Команда доставит проблемы даже «Спартаку»

«ПСЖ» начал чемпионат с четырех побед с общим счетом 16:3, а в первом туре общего этапа Лиги чемпионов дожал «Жирону» (1:0). Но в последний месяц команда Луиса Энрике выиграла лишь в двух матчах из шести. Оба успеха пришлись на лигу 1 — парижане сломили «Ренн» (3:1) и «Страсбур» (4:2). Также красно-синие разделили очки с «Реймсом» (1:1) и «Ниццей» (1:1), а в ЛЧ уступили «Арсеналу» (0:2) и разошлись вничью с ПСВ (1:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Марсель» — «ПСЖ»

У провансальцев четыре потери — повреждения залечивают Рубен Бланко, Фарис Мумбанья, Кантен Мерлен и Валентин Карбони. В лазарете парижан находятся Преснель Кимпембе, Люка Эрнандес и Гонсалу Рамуш.

Педро (&laquo;Зенит&raquo;). Батраков проводит потрясающий сезон. Но в «Зените» тоже есть яркие исполнители

«Марсель» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

Суммарно история противостояния соперников в чемпионате Франции насчитывает 89 матчей. У красно-синих небольшое преимущество по числу побед — 37 против 32. Еще 20 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне команда Луиса Энрике дважды выиграла всухую — в первом круге на «Парк де Пренс» (4:0), а во втором на «Велодроме» (2:0).

Коул Палмер (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» не выиграл в двух турах подряд, но серия «Ньюкасла» еще длиннее. «Сороки» не побеждают в АПЛ больше месяца

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «ПСЖ»

На «Велодроме» встретятся две самые результативные команды лиги 1, за которые выступает четверка лучших игроков чемпионата по «гол+пас» — Брэдли Барколя (7+1), Усман Дембеле (4+4), Мейсон Гринвуд (6+1) и Луис Энрике (4+3). Не менее ярко в этом сезоне выглядят лидер списка ассистентов лиги Жоау Невеш (0+6), а также Амин Харит (2+3), Ашраф Хакими (1+3), Марко Асенсио (2+2) и Ли Кан Ин (4+0). Зрелищный поединок с такими действующими лицами обеспечен.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.83 (если забьют ровно три — будет возврат).

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ставки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
«Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенберг позорит российский хоккей
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
«Ростов» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Сегодня
Вчера
Неделя