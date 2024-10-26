В случае победы провансальцы догонят парижан по очкам.

27 октября «ПСЖ» навестит «Марсель» в девятом туре чемпионата Франции. Встреча состоится на стадионе «Велодром». Стартовый свисток судьи Франсуа Летексье прозвучит в 19.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 27 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.94, что составляет примерно 44% вероятности. Успех команды Роберто Де Дзерби оценили в 3.50 (29%). Ничью — в 3.75 (27%).

«Марсель» еще не проигрывал на «Велодроме» в этом сезоне. Считаете, что серия провансальцев продолжится? Опция 1Х доступна за 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.42. Рынок «обе забьют» предложили за 1.49, обратный вариант дали с котировкой 2.47.

Два наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на ничью или победу парижан:

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«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 27 октября 2024 года

Прошлый чемпионат провансальцы закончили на восьмой строчке и не попали в еврокубки. Это худший результат клуба за восемь лет — в сезоне-2015/16 бело-голубые финишировали тринадцатыми. Перезагрузку доверили Роберто Де Дзерби, который отлично проявил себя в «Брайтоне». Судя по первым двум месяцам, ставка на итальянца себя более чем оправдывает.

За восемь туров «Марсель» проиграл всего однажды — дерзкому «Страсбуру» (0:1). Также «Олимпик» разошелся вничью с «Реймсом» (2:2) и «Анжером» (1:1). В таблице провансальцы располагаются на третьей позиции — отставание от «ПСЖ» и «Монако» составляет три очка.

О положительном эффекте работы Де Дзерби говорят не только результаты, но и продвинутые метрики, которые оценивают действия команды в позиционных атаках — продвижение мяча, качество ударов и другие параметры. А по количеству голов (21) «Марсель» уступает лишь «ПСЖ» (25). Также бело-голубые входят в шестерку клубов с самой надежной обороной: получили в свои ворота всего восемь мячей, как «Ницца», «Лилль» и все те же парижане. Меньше них пропустили только «Монако» и «Ланс» — по четыре гола.

«ПСЖ» начал чемпионат с четырех побед с общим счетом 16:3, а в первом туре общего этапа Лиги чемпионов дожал «Жирону» (1:0). Но в последний месяц команда Луиса Энрике выиграла лишь в двух матчах из шести. Оба успеха пришлись на лигу 1 — парижане сломили «Ренн» (3:1) и «Страсбур» (4:2). Также красно-синие разделили очки с «Реймсом» (1:1) и «Ниццей» (1:1), а в ЛЧ уступили «Арсеналу» (0:2) и разошлись вничью с ПСВ (1:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Марсель» — «ПСЖ»

У провансальцев четыре потери — повреждения залечивают Рубен Бланко, Фарис Мумбанья, Кантен Мерлен и Валентин Карбони. В лазарете парижан находятся Преснель Кимпембе, Люка Эрнандес и Гонсалу Рамуш.

«Марсель» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

Суммарно история противостояния соперников в чемпионате Франции насчитывает 89 матчей. У красно-синих небольшое преимущество по числу побед — 37 против 32. Еще 20 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне команда Луиса Энрике дважды выиграла всухую — в первом круге на «Парк де Пренс» (4:0), а во втором на «Велодроме» (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «ПСЖ»

На «Велодроме» встретятся две самые результативные команды лиги 1, за которые выступает четверка лучших игроков чемпионата по «гол+пас» — Брэдли Барколя (7+1), Усман Дембеле (4+4), Мейсон Гринвуд (6+1) и Луис Энрике (4+3). Не менее ярко в этом сезоне выглядят лидер списка ассистентов лиги Жоау Невеш (0+6), а также Амин Харит (2+3), Ашраф Хакими (1+3), Марко Асенсио (2+2) и Ли Кан Ин (4+0). Зрелищный поединок с такими действующими лицами обеспечен.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.83 (если забьют ровно три — будет возврат).

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