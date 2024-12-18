Матчи с участием «Зенита» принесли клиентам букмекера наибольшую прибыль в первой части сезона РПЛ

В РПЛ наступила зимняя пауза — первые 18 туров остались позади. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев выделил самые прибыльные и убыточные встречи первой части сезона-2024/25, а также рассказал о самых крупных выигрышах клиентов.

На старте сезона лидерство долгое время делили три клуба: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Петербуржцы взяли мощный старт: завоевали Суперкубок и сделали серьезную заявку на седьмое чемпионство подряд, выиграв три первых матча с общим счетом 13:0. При этом почти половина забитых петербуржцами мячей (шесть) оказалась на счету новичка команды, лучшего ассистента прошлого сезона Максима Глушенкова. С его травмой команда стала чаще терять очки, а борьба в группе лидеров стала еще более жаркой.

Вице-чемпион России «Краснодар» выдал рекордный старт в истории клуба. «Быки» не проигрывали с первого по 17-й туры, а по ходу этой серии одержали впечатляющие 11 побед подряд, обыграв даже «Зенит» (2:0). Конкуренцию лидерам активно создавал «Локомотив», где в полной степени раскрылся талант 19-летнего Алексея Батракова, набравшего за первую часть сезона 16 очков (10+6) по системе «гол + пас».

Последние туры перед долгим перерывом прошли неудачно для фаворитов. Тот же «Краснодар» с 15-го по 18-й туры выдал три ничьи и потерпел первое поражение в сезоне (0:3 от «Спартака»). «Зенит» же дважды подряд уступил дома волжским клубам — «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2). Тем не менее именно южане и петербуржцы удерживают первые строчки в турнирной таблице, набрав по 39 очков. При этом «Краснодар» второй сезон подряд завершил год в статусе зимнего чемпиона.

В топ-3 после череды неудач осенью ворвался «Спартак». Красно-белые вышли на серию из шести побед в РПЛ и закрепились на третьем месте с 37 очками. Главной звездой красно-белых в последних турах стал Манфред Угальде — за весну костариканец не забил ни разу, а сейчас возглавляет бомбардирскую гонку с 15-ю голами. Его лучшие перформансы — покер в ворота «Локо» (5:2) и дубль «Краснодару» (3:0). Замыкают пятерку лидеров московское «Динамо» и «Локомотив», набравшие по 35 очков.

Главные матчи по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении за первую часть турнира пришлось на стартовые матчи. Это можно связать как с долгожданным началом сезона, так и с тем, что РПЛ стартовала раньше топовых европейских лиг. Самым крупным по обороту стал матч «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» (0:0) во втором туре. Практически столько же поставили на встречу «Химок» с «Зенитом» (1:1) в пятом туре, а также «Спартака» с «Крыльями Советов» (3:0) в третьем туре. В пятерку событий с самым крупным оборотом вошли матчи «Зенит» — «Ростов» (5:0) в третьем туре и «Зенит» — «Спартак» (0:0) в шестом туре.

Любопытно, что больше всего ставок на РПЛ в денежном выражении букмекерская компания приняла именно 20 июля, в первый день чемпионата, когда «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2), «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0), «Динамо» одолело «Факел» (3:1), а «Ростов» и ЦСКА разделили очки (0:0).

Команды из нижней половины таблицы ожидаемо не представляли для клиентов PARI такого интереса, как лидеры. Меньше всего ставок за прошедшие 18 туров принято на матчи «Оренбург» — «Акрон» (2:2), «Динамо Махачкала» — «Оренбург» (2:1), «Ростов» — «Химки» (3:1), «Динамо Махачкала» — «Факел» (0:0) и «Факел» — «Оренбург» (1:0).

Самым прибыльным событием на этом отрезке для букмекеров стал матч «Краснодара» с махачкалинским «Динамо». Большинство игроков считали, что «быки» легко обыграют дома дебютанта РПЛ, но выходцы из первой лиги внезапно удержали нулевую ничью. Кроме того, компания зафиксировала хороший результат благодаря матчам «Химки» — «Зенит» (1:1), «Оренбург» — «Спартак» (2:0), «Спартак» — «Ахмат» (0:0) и «Факел» — «Краснодар» (0:0). Во всех этих встречах фавориты неожиданно теряли очки, а для «Оренбурга» победа над «Спартаком» до сих пор единственная за 18 туров.

Клиенты PARI в свою очередь особенно удачно ставили на матчи «Зенит» — «Ростов» (5:0), «Зенит» — «Факел» (3:1), «Крылья Советов» — «Зенит» (0:4), «Рубин» — «Зенит» (0:4) и «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0). Здесь сильнейшие клубы легко оправдывали свой статус.

Значимые выигрыши клиентов

Самый большой выигрыш за минувшие 18 туров получил клиент, который поставил 1 800 000 рублей на ничью в матче «Химок» с «Оренбургом» в девятом туре по коэффициенту 3.90. Прогноз сбылся: ни одна из команд не открыть счет, поэтому рискованная ставка принесла игроку выигрыш в размере 7 020 000 рублей.

Другой клиент поставил 2 200 000 рублей на победу ЦСКА в дерби с «Динамо» в 11-м туре по коэффициенту 2.95. Ставка сыграла в самом конце матча. Поздний гол Тамерлана Мусаева принес ЦСКА победу 2:1, а игроку — выплату в размере 6 490 000 рублей.

Еще один игрок смог превратить 1 500 000 рублей в 5 625 000 рублей, поставив на ничью в матче «Акрон» — «Пари НН» с коэффициентом 3.75. Тольяттинцы были близки к тому, чтобы набрать очки, однако их планы разрушил нападающий нижегородцев Зе Турбо, сравнявший счет на 94-й минуте.

Увы, не все крупные ставки были успешными. Так, один из игроков поставил 2 000 000 рублей на ничью в матче махачкалинского «Динамо» с ЦСКА, но в тот вечер армейцы смогли добыть минимальную победу со счетом 1:0.

Как изменились котировки в сравнении с началом сезона

Перед началом текущего сезона аналитики считали фаворитом РПЛ «Зенит». Ставки на чемпионство петербуржцев принимались по коэффициенту 1.50. Большую часть времени коэффициент практически не менялся, однако в свете недавних неудач вырос до 2.00. Несмотря на поражения, подопечные Сергея Семака все еще считаются главными претендентами на победу.

Основным конкурентом «Зенита» в преддверии этого сезона букмекеры видели «Спартак», ставки на чемпионство которого принимались за 9.00. В течение прошедших 18 туров аналитики не раз хоронили «гладиаторов» — порой коэффициент на их победу поднимался до 30.0 и выше. Тем не менее сейчас триумф красно-белых оценивается в линии коэффициентом 3.50, поэтому они снова стали главным соперником «Зенита».

Замыкает тройку фаворитов «Краснодар» с коэффициентом 3.75. Перед стартом сезона чемпионство «быков» оценивалось котировкой 14.0, но им удалось доказать, что они способны конкурировать с петербуржцами и москвичами.

А вот «Динамо» и ЦСКА не оправдали надежд. Перед началом турнира победа этих команд оценивалась коэффициентом 12.0, но сейчас они составляют 25.0 и 100 соответственно.

Какое-то время букмекеры давали неплохие шансы «Локомотиву», но последние неудачи «железнодорожников» заставили аналитиков внести коррективы. Ставки на чемпионство красно-зеленых принимаются по коэффициенту 50.0. Для сравнения: перед стартом сезона этот коэффициент составлял 15.0.