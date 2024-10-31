Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Монако» — «Анже» 1 ноября 2024 года

Черно-белые вернулись после сезона в лиге 2 и борются за выживание.

1 ноября «Монако» примет «Анже» в 10-м туре чемпионата Франции. Встреча состоится на стадионе «Луи II». Судья Абдельлатиф Керраджи даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Монако» — «Анже» 1 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET не сомневаются в победе «Монако»: поставить на хозяев можно за 1.25, что составляет примерно 78% вероятности. Успех черно-белых оценили внушительной котировкой 12.00 (8%). Ничью — в 6.90 (14%).

«Анже» уступил на стадионе «Луи II» в четырех матчах подряд. Считаете, что серия прервется? Опция Х2 доступна за 4.05.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.55. Рынок «обе забьют» предложили за 2.10, обратный вариант дали с коэффициентом 1.70.

Три наиболее ожидаемых результата матча, по мнению экспертов, указывают на выигрыш монегасков с сухим счетом:

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«Монако» — «Анже»: прогноз и анализ матча лиги 1 1 ноября 2024 года

В воскресенье монегаски уступили «Ницце» (1:2) и упустили шанс сравняться с «ПСЖ» — теперь клубы разделяет три очка. При этом красно-белые остались на второй строчке таблицы — опережают «Марсель» с «Лиллем» на все те же три балла.

Поражение от «Ниццы» стало для команды Ади Хюттера первым в сезоне — до этого в чемпионате Франции было шесть побед и две ничьи. На старте общего этапа Лиги чемпионов «Монако» потерял очки лишь однажды — разошелся миром с «Динамо» в Загребе (2:2). Зато на стадионе «Луи II» обыграл «Барселону» (2:1) и «Црвену Звезду» (5:1).

Денис Закария, Александр Головин и Такуми Минамино («Монако»). Фото Global Look Press

Для Александра Головина первые месяцы сезона получается непростыми — россиянин пропустил два стартовых тура лиги 1 из-за травмы, а в 10 следующих матчах чемпионата и ЛЧ результативными действиями не отметился. В последний раз полузащитник забивал 11 февраля в ворота «Ниццы» (2:3), ассистировал — 30 марта в поединке с «Метцем» (5:2). Если учитывать прошлую кампанию, сухая серия Головина составляет 11 встреч — до повторения личного антирекорда в составе монегасков, который был установлен в сезоне-2019/20, осталась одна игра.

Матч с «Анже» — отличный шанс этого избежать. Черно-белые вернулись в элитный дивизион после сезона в лиге 2 и снова обречены на борьбу за выживание. Коллектив Александра Дюже начал нынешнюю кампанию с четырех поражений и четырех ничьих, а в субботу наконец одержал первую победу — дома над «Сент-Этьеном» (4:2). Это подняло анжейцев с предпоследнего места на четвертую строчку с конца таблицы. Правда, отрыв от идущих в зоне вылета «Монпелье» и «Гавра» ничтожен — три и один балл соответственно.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Монако» — «Анже»

У красно-белых три потери — повреждения залечивают Эдан Диоп, Фоларин Балогун и Мохаммед Салису. В лазарете гостей находятся Джастин-Ноэль Калумба, Жозеф Лопи, Жак Экоми и Сидики Шериф.

«Монако» — «Анже»: статистика личных встреч

История противостояния команд в чемпионате Франции насчитывает 54 матча. У монегасков солидное преимущество по числу побед — 28 против 13. Еще 13 поединков завершились вничью.

Единственная разборка в Кубке Франции состоялась в 1/32 финала сезона-2011/12 и закончилась в пользу черно-белых (4:3). Также клубы провели 14 встреч в лиге 2 — каждый выиграл по пять раз, а еще в четырех случаях соперники разошлись миром.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Анже»

За 12 игр в обоих турнирах красно-белые оформили 24 гола — Александр Головин не поучаствовал ни в одном из них. Исправить это можно во встрече с аутсайдером лиги 1: черно-белые замыкают шестерку худших оборон чемпионата с 16 пропущенными мячами. В предыдущем поединке на стадионе «Луи II» монегаски разгромили «Црвену Звезду» (5:1) — это было чуть больше недели назад. Форма команды Ади Хюттера располагает к еще одному результативному перформансу.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.80 (если забьют ровно трижды — будет возврат).

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