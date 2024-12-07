Евлоев не дрался почти год, но вряд ли испытает сложности против Стерлинга. Правда, у бойцов похожий стиль

Оба дерутся не слишком ярко.

Ночью с 7 на 8 декабря пройдет ярчайший турнир UFC 310. На турнире будет большое количество топовых боев, в предварительном карде россиянин Мовсар Евлоев встретится с обидчиком Петра Яна Алджамейном Стерлингом. Представители полулегкого веса выйдут в октагон не раньше 04.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг

Аналитики букмекерской компании Winline считают россиянина однозначным фаворитом: его победа предложена с котировкой 1.25, что составляет приблизительно 78% вероятности. Выигрыш американца дан за 3.75 (21%), ничья идет за 26.0 (1%)

Вероятность того, что поединок пройдет всю дистанцию в три раунда, оценена в 1.31. Обратный вариант доступен за 2.97.

Также вы можете угадать метод, которым один из бойцов добудет победу:

• П1 по очкам — за 1.71, П2 по очкам — за 3.70;

• П1 КО/ТКО — за 4.80, П2 сабмишеном — за 60.0.

Тотал больше 2.5 раунда можно взять за 1.23, ТМ 2.5 — за 3.60.

Поставить на то, что Евлоев добудет победу в первом раунде, можно с коэффициентом 7.40. Этот рынок на Стерлинга дан за солидные 81.0.

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Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прогноз и анализ боя UFC 8 декабря 2024 года