Конте проверит Раньери в дебютном матче в «Роме». «Наполи» не может терять очки против нестабильных римлян

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Сегодня, 15:15
В одном из главных матчей 13-го тура серии А лидирующий «Наполи» встретится с кризисной «Ромой». Команды сойдутся на стадионе «Диего Армандо Марадона», начало запланировано на 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: успех неаполитанцев предложен с котировкой 1.72, что соответствует 56% вероятности. Успех «Ромы» дан за 4.80 (18%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.55 (26%).
В прошлом сезоне римляне ни разу не проиграли сопернику — вероятность их непоражения в предстоящей встрече оценена в 2.06.
Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство хозяев:
• 1:0 — за 5.80;
• 1:1 — за 6.00;
• 2:0 — за 6.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.96, опция «обе забьют — нет» идет за 1.84.
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Хозяева лидируют в серии А, но перед «Ромой» не прошли проверку двумя топовыми соперниками: разгромно уступили «Аталанте» (0:3) и скатали ничью с «Интером» (1:1). В итоге отрыв от преследующих «Интера», «Фиорентины», «Аталанты» и «Лацио» составляет лишь одно очко. Идущий шестым «Ювентус» расположился в двух баллах позади — фантастическая плотность в турнирной таблице. Лидерство «Наполи» может удивлять: в прошлом сезоне команда провалилась — финишировала 10-й и даже не попала в еврокубки. Но летом в команду пришел Антонио Конте, при котором клуб преобразился.
«Наполи» возглавляет серию А во многом благодаря надежной обороне: пропустил лишь девять голов в 12 турах — меньше только у «Ювентуса» (семь). Неаполитанцы сыграли насухо в семи матчах чемпионата, а больше одного мяча пропустили только от «Вероны» в первом туре (0:3) и «Аталанты» (0:3). При этом подопечные Конте сдержали «Ювентус» (0:0) и «Милан» (2:0). Летом в команде высадился центральный защитник Алессандро Буонджорно, который моментально стал основным. «Торино» за него улетели 35 миллионов евро.
«Рома» далеко не так благополучна — у клуба бардак с тренерами. В сентябре из Рима изгнали Даниэле Де Росси: итальянца из-за конфликта сплавила генеральный директор Лина Солуку. Игроки были полностью на стороне Де Росси и пожаловались на увольнение руководству, которое после проведения расследования выгнало и Солуку. Однако в команду уже пришел Иван Юрич. Ему поставили условие завоевать трофей, но уволили уже спустя 12 матчей. С ним римляне победили лишь четыре раза во всех турнирах.
Спасать «Рому» предстоит опытнейшему 73-летнему Клаудио Раньери, который в конце прошлого сезона вообще-то завершил карьеру. Сейчас команда идет в серии А 12-й, набрав 13 баллов в 12 турах. У нее четыре поражения в пяти последних матчах чемпионата и 12 пропущенных мячей за этот промежуток. Еще римляне мало забивают — отличились в серии А лишь 14 раз. А более-менее хороший уровень результативности демонстрирует только пришедший летом Артем Довбик: у него шесть голов во всех турнирах — кроме него ни у кого нет больше двух.
У «Ромы» травмированы Алексис Салемакерс и Элдор Шомуродов. У «Наполи» нет проблем с составом.
В прошлом сезоне «Рома» ни разу не проиграла неаполитанцам — обыграли дома 2:0 и отвоевали ничью на выезде (2:2). Команды встречались друг с другом 176 раз во всех турнирах. Римляне выиграли 66 раз, неаполитанцы — 53. Еще 57 игр завершились вничью.
Хозяева выглядят серьезными фаворитами. В «Роме» творится бардак, который трагически сказался на результатах — четыре поражения в пяти турах, в среднем 2,4 пропущенных на этом промежутке и очередная смена тренера. К тому же у римлян проблемы с голами, а у «Наполи» — вторая по крепости оборона в серии А. В целом команда Антонио Конте действует намного стабильнее, несмотря на серию из двух матчей без побед — ей противостояли по-настоящему топовые соперники.
Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 1.71.
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