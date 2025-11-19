Видео
Сегодня, 11:25

«Сити» мощно разогнался перед паузой на сборные. Теперь навестит «Ньюкасл», который выиграл в пяти домашних матчах подряд

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 22 ноября 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Дэн Берн («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press
В прошлом сезоне «сороки» не уступили «горожанам» на своем поле.

22 ноября «Манчестер Сити» навестит «Ньюкасл» в 12-м туре АПЛ. Команды сыграют на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Начало — в 20.30 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.
22 ноября, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 22 ноября 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение команде Пепа Гвардиолы: взять победу гостей можно с коэффициентом 1.98, это примерно 45% вероятности. На успех «Ньюкасла» предложили котировку 3.50 (29%). Ничья идет за 3.80 (26%).

Верите, что «сороки» наберут очки? Хватайте опцию 1X за 1.82.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. «Обе забьют» дали за 1.60, обратный вариант представлен за 2.25.

«Манчестер Сити» оформил 3+ гола в четырех матчах подряд. Рынок на то, что «горожане» продлят серию, доступен за 2.75.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 22 ноября 2025 года

Пауза на сборные застала «сорок» на 14-й строчке таблицы. Отставание от топ-4 — семь очков. Зона вылета пока гораздо ближе — на расстоянии двух баллов.

В последний месяц «Ньюкасл» побеждал только дома — «Ноттингем Форест» (2:0) и «Фулхэм» (2:1) в АПЛ, «Бенфику» (3:0) и «Атлетик» (2:0) в ЛЧ и «Тоттенхэм» в Кубке лиги (2:0). Зато все три выезда завершились поражениями — от «Брайтона» (1:2), «Вест Хэма» (1:3) и «Брентфорда» (1:3) в чемпионате.

Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press

«Сити» за прошедший месяц выиграл в семи встречах из восьми — осечка случилась только с «Астон Виллой» (0:1). В других матчах жертвами манкунианцев стали «Брентфорд» (1:0), «Эвертон» (2:0), «Вильярреал» (2:0), «Суонси» (3:1), «Борнмут» (3:1), «Боруссия» (4:1) и «Ливерпуль» (3:0).

Небесно-голубые находятся на второй строчке таблицы АПЛ. Отставание от «Арсенала» — четыре очка. На общем этапе ЛЧ дела тоже складываются замечательно: четвертое место с 10 баллами, выше лишь «Интер», «Арсенал» и «Бавария», которые победили во всех четырех турах.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

Команда Пепа Гвардиолы — самая результативная в чемпионате Англии (23). А в ЛЧ входит в топ-9 по этому показателю (10). Все благодаря потрясающей форме и убийственной реализации Эрлинга Холанна — форвард забил 19 мячей и сделал один ассист в 15 матчах во всех соревнованиях.

Норвежец — лучший по голевым действиям в составе «горожан» с гигантским отрывом: больше пяти оформили только Жереми Доку (3+4), Фил Фоден (4+3), Райан Шерки (3+3) и Тиджани Рейндерс (1+5).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

У хозяев семь потерь: Йоан Висса, Харрисон Эшби, Валентино Ливраменто, Уильям Осула, Жоэлинтон и Ник Поуп залечивают повреждения, Дэн Берн пропустит игру из-за удаления в предыдущем туре.

В составе манкунианцев дисциплинарных отстранений нет, а в лазарете находятся только Матео Ковачич и Родри.

Дэн Берн («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

У «горожан» минимальное преимущество в общей истории противостояния: 79 побед против 73 у «сорок». Еще 42 матча завершились вничью.

В прошлом сезоне АПЛ команда Гвардиолы взяла один балл на «Сент-Джеймс Парк» (1:1) и разгромила соперника на «Этихаде» (4:0).

В последний раз «Ньюкасл» нанес поражение «Сити» в сентябре 2023-го в Кубке Лиги (0:1). В чемпионате Англии этого не случалось еще дольше — с января 2019-го (1:2). Обе игры были для черно-белых домашними.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Команда Хау победила в пяти последних встречах на «Сент-Джеймс Парк», но перед началом успешной домашней серии уступила «Арсеналу» (1:2). Против «горожан» обороне «сорок» придется еще сложнее: небесно-голубые отличились как минимум дважды в семи предыдущих играх из восьми, а в четырех матчах подряд оформили 3+ гола.

Рекомендуемая ставка: «Манчестер Сити» забьет больше 1.5 мяча за 1.88.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

