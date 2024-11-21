Питерцы будут феерить в гостях.

«Зенит» в 16-м туре чемпионата России отправится на выезд к «Оренбургу». Игра пройдет 23 ноября на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 11.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 23 ноября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 65% вероятности. Успех хозяев оценен в 5.80 (15%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.40 (20%).

В первом круге «Зенит» в домашнем матче с «Оренбургом» оформил минимальную победу (1:0). Рынок на непоражение коллектива Владимира Слишковича в предстоящей встрече доступен с котировкой 2.50.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата игры намекают на превосходство сине-бело-голубых:

• 2:0 — за 6.80;

• 1:0 и 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.77, обратное условие дано за 2.03.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

«Оренбург» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 ноября 2024 года

Гости идут на втором месте в чемпионате и лишь на один балл отстают от лидирующего «Краснодара». Перед «Оренбургом» они выдали восьмиматчевую серию без поражений во всех турнирах, по ходу которой не выиграли лишь раз — у «Локомотива» (1:1) в РПЛ. В первом круге премьер-лиги петербуржцы крайне редко теряли очки — за 15 игр допустили три ничьих и одно поражение. Причем осечки случались в основном только против топ-оппонентов: уступили «Краснодару» (0:2), не выявили сильнейшего в матчах со «Спартаком» (0:0) и «Локо» (1:1). Выделяется только «мирный» результат с «Химками» (1:1).