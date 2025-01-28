«Ливерпуль» может пройти общий этап ЛЧ без потерь. Салах разомнется на слабой защите ПСВ

Голландцы пропускали минимум дважды в пяти последних играх.

Лидер общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» в заключительном туре встретится с ПСВ. Игра пройдет 29 января на арене «Филипс» в Эйндховене, начало запланировано на 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Штилер из Германии. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ливерпуль» 29 января 2025 года

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у гостей больше шансов на успех: победа «Ливерпуля» дана за 2.23, вероятность этого исхода — примерно 42 %. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 2.90 (32 %), ничья идет за 3.65 (26 %).

ПСВ уступил лишь в двух из семи прошедших турах: вероятность непоражения голландцев в предстоящем поединке оценена в 1.62.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.60;

• 2:2 — за 9.60.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.47.

Поставить на обмен забитыми мячами можно с коэффициентом 1.44, условие «обе забьют — нет» идет за 2.65.

ПСВ — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 29 января 2025